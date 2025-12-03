किसकी जिम्मेदारी? जयपुर में जजों ने पकड़ी स्कूल बसों की लापरवाही की लंबी लिस्ट; 21 प्वाइंट चेक में एक भी वाहन फिट नहीं

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Wed, 3 Dec 2025 12:15 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। शहर की सड़कों पर जज, मोबाइल मजिस्ट्रेट, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीमें एक साथ स्कूल वाहनों का निरीक्षण करती नज़र आईं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रथम के सचिव दीपेन्द्र माथुर और द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा सुबह 7 बजे ही अभियान में जुट गए।

शहर के कई प्रमुख मार्गों और स्कूलों के बाहर बसों, वैन और ऑटो रिक्शा का व्यापक निरीक्षण किया गया। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति देखने के लिए मौके पर ही चेकिंग की गई। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के चालान काटे गए और कई वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

रालसा के निर्देश पर आज 21 प्वाइंट पर विशेष निरीक्षण किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि एक भी वाहन ऐसा नहीं मिला जिसने सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया हो।

सबसे गंभीर बात यह रही कि—

• अधिकतर वाहनों में फर्स्ट एड किट नहीं मिली

• सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ था

• वैन व ऑटो में आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) की कोई व्यवस्था नहीं

स्कूल बसों से लेकर निजी संचालित वैन और ऑटो तक, सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ दिखाई दी। ऐसे में जजों ने मौके पर ही चालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

नियमों के अनुसार स्कूल वाहनों में ड्राइवर के साथ एक सहायक का होना अनिवार्य है, ताकि बच्चों को सुरक्षित रूप से चढ़ाने-उतारने की प्रक्रिया में मदद मिल सके। हालांकि अधिकतर वाहनों में यह सहायक मौजूद ही नहीं था।

इसके अलावा स्कूल वैन और ऑटो में बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली पीली पहचान पट्टी (येलो स्ट्रिप) भी कई वाहनों में नहीं मिली। इन त्रुटियों पर भी चालान काटे गए।

बनीपार्क क्षेत्र में एक स्कूल में 15 साल से अधिक पुरानी बसों से बच्चों को ले जाया जा रहा था। पल्लवी शर्मा ने मौके पर ही इन वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन कब्जे में ले लिए।

वहीं मानसरोवर में एक स्कूल बस के ड्राइवर के पास—

• वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था

• वर्दी नहीं थी

• बस के कागजात भी उपलब्ध नहीं थे

इन सभी अनियमितताओं पर मौके पर ही कार्रवाई की गई और चालान काटे गए।

रालसा ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि साल में कम से कम तीन बार स्कूल वाहनों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए।

वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट—

• 10 अप्रैल,

• 10 अगस्त,

• 10 दिसंबर

तक रालसा को भेजनी होगी।

साथ ही, हर महीने होने वाले निरीक्षण की रिपोर्ट 15 तारीख तक भेजना अनिवार्य किया गया है। इससे वाहनों में होने वाली अनियमितताओं पर समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी।

निरीक्षण अभियान ने साफ कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों पर भी जिम्मेदारी तय की जा रही है कि वे अपने वाहन को नियमों के अनुसार सुरक्षित, फिट और बच्चों के अनुकूल बनाकर ही संचालन करें।

