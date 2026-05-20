कल से बदल जाएगी डेयरी की कीमतें! जयपुर में सरस दूध, छाछ और लस्सी महंगी
राजधानी जयपुर में अब सरस दूध खरीदना लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) ने सरस दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है।
राजधानी जयपुर में अब सरस दूध खरीदना लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) ने सरस दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। डेयरी प्रशासन की ओर से जारी नई दरें 21 मई की शाम से लागू होंगी। दूध के साथ-साथ दही, छाछ, लस्सी और पनीर जैसी डेयरी उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा किया गया है।
अब इतने रुपए में मिलेगा सरस दूध
जयपुर डेयरी द्वारा जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार सरस टोंड दूध (नीला पैक) अब 54 रुपए की जगह 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं स्टैंडर्ड दूध (हरा पैक) 60 से बढ़कर 62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सरस गोल्ड दूध की कीमत 68 से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। डबल टोंड दूध अब 48 रुपए प्रति लीटर मिलेगा।
डेयरी प्रशासन का कहना है कि बढ़ती लागत और संचालन खर्चों को देखते हुए कीमतों में संशोधन किया गया है। हालांकि आम उपभोक्ताओं में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है।
पनीर, दही और छाछ भी महंगे
दूध के अलावा डेयरी उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 74 रुपए की जगह 80 रुपए में मिलेगा। वहीं 1 किलो पनीर की कीमत 362 रुपए से बढ़ाकर 385 रुपए कर दी गई है।
दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 200 ग्राम दही का पैक अब 16 रुपए की बजाय 18 रुपए में मिलेगा। 400 ग्राम दही का पैक 32 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सादा छाछ के पैक पर 1 रुपए, जबकि लस्सी और नमकीन छाछ पर 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
डेयरी के मुनाफे के बीच बढ़ी कीमतों पर सवाल
जयपुर डेयरी वर्तमान में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के शुद्ध लाभ में चल रही है। ऐसे में डेयरी द्वारा कीमतें बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि डेयरी को आमजन को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट कीमतें बढ़ाकर सीधे लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है।
पिछले दो साल में कई बार बढ़ चुके हैं दाम
इससे पहले जयपुर डेयरी ने अगस्त 2025 और अगस्त 2024 में भी दूध की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से अब तक 12 बार दूध के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों से मध्यमवर्गीय परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है।
जयपुर और दौसा के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर
जयपुर डेयरी की सप्लाई मुख्य रूप से जयपुर और दौसा जिले में होती है। डेयरी हर रोज करीब 11.60 लाख लीटर से ज्यादा दूध इन दोनों जिलों में सप्लाई करती है। ऐसे में नई कीमतों का सीधा असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
अमूल और मदर डेयरी ने भी बढ़ाए थे दाम
गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को अमूल ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। इसके करीब आधे घंटे बाद मदर डेयरी ने भी दूध के रेट बढ़ा दिए थे। अब जयपुर डेयरी द्वारा कीमतें बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश में डेयरी उत्पाद लगातार महंगे होते जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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