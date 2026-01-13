जयपुर में संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर पाबंदियां, इन इलाकों में नहीं उड़ेंगी पतंगें
जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह और पतंगों के रंगीन आसमान के साथ मनाया जाएगा। हालांकि, इस बार पतंगबाजी को लेकर कुछ अहम पाबंदियां भी लागू रहेंगी। सेना दिवस (15 जनवरी) से जुड़े फ्लाई-पास्ट अभ्यास के चलते शहर के कुछ इलाकों में पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने भी हवा और तापमान को लेकर अहम अपडेट जारी किया है, जो पतंगबाजों के लिए जानना जरूरी है।
इन इलाकों में नहीं उड़ा सकेंगे पतंग
जयपुर में सेना दिवस के मौके पर 15 जनवरी को फ्लाई-पास्ट का अभ्यास किया जाएगा। इसके तहत हेलिकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। सुरक्षा कारणों से 14 और 15 जनवरी को परेड स्थल के आसपास महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग और जगतपुरा क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में पतंगबाजी पर रोक रहेगी। यह रोक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लागू रहेगी।
पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और तय समय के दौरान पतंग न उड़ाएं।
हवा का क्या रहेगा रुख, कब मिलेगी सही उड़ान
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 14 जनवरी को सुबह 10–11 बजे तक हवा की स्थिति कमजोर रहेगी। इस दौरान हवा की गति 4 किलोमीटर प्रतिघंटा से भी कम रहने की संभावना है, जो पतंगबाजी के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती।
हालांकि, दोपहर 11–12 बजे के बाद हवा की रफ्तार में हल्की बढ़ोतरी होगी। इस समय उत्तर दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 4 से 8 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रह सकती है। दोपहर करीब 3 बजे के बाद हवा की दिशा में बदलाव देखने को मिल सकता है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर बह सकती है। ऐसे में दोपहर बाद का समय पतंग उड़ाने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर माना जा रहा है।
दिन में खिलेगी धूप, सर्दी से मिलेगी राहत
मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी राजस्थान के ऊपर एक हल्के प्रभाव वाला वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय है, जिसके चलते श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। इस सिस्टम के असर से अगले एक-दो दिन में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
14 जनवरी को जयपुर और आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहने, दिन में धूप निकलने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी से सर्दी से कुछ राहत मिलने का अनुमान है।
15 जनवरी को भी पतंगबाजी के लिए अनुकूल हवा
मौसम विभाग का कहना है कि 15 जनवरी को भी हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम रहने की संभावना है। इस दिन उत्तर से आने वाली हवा पश्चिम दिशा की ओर मुड़ सकती है, जिससे पतंगबाजी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी।
मकर संक्रांति पर SMS में विशेष चिकित्सा इंतजाम
पतंगबाजी के दौरान घायल होने वालों के इलाज के लिए सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। 14 और 15 जनवरी को ट्रोमा सेंटर में ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी के साथ न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया और ईएनटी विभाग के एक-एक सीनियर डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट की 24 घंटे ड्यूटी रहेगी।
मेट्रो रूट पर पतंगबाजी जानलेवा
जयपुर मेट्रो के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ रूट पर 25 हजार वोल्ट के हाई टेंशन तारों से रेल संचालन होता है, जिनमें 24 घंटे करंट रहता है। ये तार सड़क से करीब 30 मीटर की ऊंचाई पर हैं। यदि पतंग या मांझा इन तारों में उलझता है, तो करंट सीधे पतंग उड़ाने वाले तक पहुंच सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है।
इसके अलावा पतंग और मांझे के कारण मेट्रो संचालन में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने मेट्रो रूट के आसपास पतंगबाजी न करने की अपील की है।
पक्षियों के लिए हेल्पलाइन जारी
मांझे से घायल होने वाले पक्षियों की मदद के लिए मालवीय नगर स्थित राजस्थान जन मंच ट्रस्ट पक्षी अस्पताल की ओर से हेल्पलाइन नंबर 7230055800 से 05 जारी किया गया है। मकर संक्रांति के दौरान यहां विशेष कैंप भी लगाया गया है।
कुल मिलाकर, मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगबाजी का उत्साह रहेगा, लेकिन सुरक्षा नियमों और तय पाबंदियों का पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा।
