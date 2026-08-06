पैसों और मौज-मस्ती के लिए जयपुर में मौसी की हत्या; पुलिस ने भांजी-प्रेमी को दबोचा
वारदात सांभर के तेज्या का बास इलाके की रहने वाली कमला देवी के घर में हुई थी। 30 जुलाई को उनका शव घर के अंदर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी भी गायब थी, जिससे मामला हत्या के साथ लूट का माना गया।
जयपुर जिले के सांभर में बुजुर्ग महिला की हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका की शादीशुदा भांजी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों ने ऐश-मौज और अपनी महंगी जीवनशैली का खर्च उठाने के लिए करीब चार लाख रुपए के जेवर और नकदी लूटने की साजिश रची थी। इसी योजना के तहत दोनों ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी।
30 जुलाई को घर में मिला था कमला देवी का शव
यह वारदात सांभर के तेज्या का बास इलाके की रहने वाली कमला देवी के घर में हुई थी। 30 जुलाई को उनका शव घर के अंदर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी भी गायब थी, जिससे मामला हत्या के साथ लूट का माना गया। घटना की सूचना मिलने पर सांभर लेक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
दामाद की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ हत्या का मामला
मृतका के दामाद प्रकाश नारायण शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने कमला देवी की हत्या कर घर से कीमती सामान चोरी कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और हर पहलू से जांच शुरू की।
सीसीटीवी और साइबर जांच से मिला पहला सुराग
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की। तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले, जिनसे शक की सुई मृतका की भांजी ललिता की ओर घूम गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया।
शादीशुदा भांजी और प्रेमी ने रची थी खूनी साजिश
पूछताछ में सामने आया कि ललिता ने अपने प्रेमी बाबूलाल मीणा उर्फ बबलू के साथ मिलकर हत्या और लूट की पूरी साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार ललिता शादीशुदा है, लेकिन उसका बबलू के साथ प्रेम संबंध था। दोनों को लगातार पैसों की जरूरत रहती थी और वे ऐश-मौज के लिए जल्दी पैसा हासिल करना चाहते थे।
रिश्तेदारी का उठाया फायदा, पहले की घर की रेकी
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वारदात से पहले दोनों ने कई बार कमला देवी के घर की रेकी की थी। ललिता रिश्तेदार होने के कारण घर में आसानी से आती-जाती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि घर में नकदी और सोने-चांदी के जेवर कहां रखे हैं। इसी जानकारी का फायदा उठाकर दोनों ने वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई।
हत्या के बाद चार लाख का माल लेकर हुए फरार
पुलिस के अनुसार वारदात वाली रात दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर घर में दाखिल हुए। इसके बाद कमला देवी की हत्या कर दी और घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, नकदी तथा अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने वारदात को सामान्य चोरी का रूप देने की कोशिश की, ताकि किसी को उन पर शक न हो।
जेवर, नकदी और दस्तावेज बरामद
लगातार तकनीकी निगरानी और पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया काफी सामान भी बरामद कर लिया गया है। बरामदगी में सोने के कंगन, सोने के टॉप्स, नथ, चांदी की पायल, चांदी के सिक्के, नकदी, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड सहित अन्य सामान शामिल है।
तकनीकी जांच से खुली रिश्तों में छिपी साजिश
सांभर लेक थाना प्रभारी राम मिलन मीणा ने बताया कि इस मामले के खुलासे में साइबर ट्रैकिंग, तकनीकी साक्ष्य और लगातार की गई निगरानी की अहम भूमिका रही। शुरुआत में यह मामला सामान्य लूट और हत्या का लग रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पारिवारिक रिश्तों के भीतर छिपी साजिश सामने आ गई।
पुलिस रिमांड में दोनों आरोपी, जांच जारी
फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वारदात की योजना कब बनाई गई, क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी और चोरी किए गए बाकी सामान का क्या हुआ। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में चर्चा है कि महज पैसों और मौज-मस्ती के लिए एक करीबी रिश्तेदार ने ही अपनी मौसी की हत्या की साजिश रच डाली।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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