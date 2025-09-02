जयपुर में सागर झील से सड़क पर आया विशालकाय मगरमच्छ, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू

जयपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद आमेर स्थित ऐतिहासिक सागर झील छलक उठी। इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इलाके के लोगों की नींद उड़ा दी।

जयपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद आमेर स्थित ऐतिहासिक सागर झील छलक उठी। इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इलाके के लोगों की नींद उड़ा दी। सोमवार रात झील से निकला विशालकाय मगरमच्छ सीधे आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ गया। राहगीरों ने जब उसे सड़क किनारे देखा तो यकायक सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा मगरमच्छ अचानक से सामने आ सकता है।

कुछ ही पलों में मगरमच्छ मुख्य सड़क पर आ पहुंचा। राहगीरों में दहशत फैल गई और उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए, जबकि आसपास खड़े लोग सिहरते हुए मगरमच्छ को झाड़ियों में छिपते देख रहे थे।

स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में वन विभाग की टीम को खबर दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन मुश्किल यह थी कि मगरमच्छ झाड़ियों में जाकर छिप गया था। उसकी विशाल काया और अंधेरा होने के कारण टीम उसी वक्त उसे पकड़ने में नाकाम रही।

प्रत्यक्षदर्शी राजेश्वर शर्मा ने बताया, “सोमवार रात हम सागर से आमेर की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई दिया। पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन चंद मिनटों में ही वह मुख्य सड़क पर आ गया।” उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी, मगर तब तक मगरमच्छ झाड़ियों में गुम हो चुका था।

इस बीच वन विभाग की टीम मौके पर डटी रही। रात भर ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन मगरमच्छ को पकड़ पाना आसान नहीं था। उसकी चाल और आकार टीम के लिए चुनौती बन चुके थे। आखिरकार अलसुबह टीम ने उसे काबू में किया। सफल रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ दिया गया।

यह घटना यहीं तक सीमित नहीं रही। मगरमच्छ के आबादी क्षेत्र में पहुंचने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग सहमे-सहमे अपने घरों से झांकने लगे। आमेर के सागर रोड, नोल्या कुंड और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल था। क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब सागर झील से मगरमच्छ बाहर आया हो। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मानसून के मौसम में कई बार मगरमच्छ झील के किनारे देखे गए हैं।

लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि सागर झील पर्यटन का बड़ा केंद्र है। मानसून के दौरान यहां बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। झील के किनारे फोटो खिंचवाते हैं, घूमते हैं और देर रात तक झील पर भीड़ बनी रहती है। ऐसे में मगरमच्छ का आबादी क्षेत्र तक आना एक बड़ा खतरा है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि झील पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की जाए। ताकि पर्यटक और आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें।

घटना के बाद वन विभाग ने भी माना कि मानसून के दौरान झील का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ का मूवमेंट तेज हो जाता है। ऐसे में उनका बाहर आना या किनारों तक पहुंचना स्वाभाविक है। मगर आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर जाना गंभीर चिंता का विषय है।