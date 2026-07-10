जयपुर ग्रामीण में बड़ा हादसा: खेजड़ावास के पास पलटी स्कूल बस, करीब दो दर्जन छात्र घायल

हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बस सड़क किनारे पलटी हुई दिखाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे घबराए हुए थे और कई रो रहे थे।

राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खेजड़ावास के पास स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में करीब दो दर्जन छात्र-छात्राएं घायल हो गए, जबकि बस में सवार दो महिला शिक्षक भी चोटिल हुई हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

स्कूल जाते समय हुआ हादसा प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कूल बस बच्चों को लेकर जा रही थी। खेजड़ावास के पास अचानक चालक बस से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सड़क पर पलट गई। बस के पलटते ही बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया।

ग्रामीणों और पुलिस ने संभाला मोर्चा हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से बस के अंदर फंसे बच्चों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई बच्चों को मामूली चोटें आईं, जबकि कुछ को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बस में मौजूद दो महिला शिक्षकों को भी चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे में घायल हुए सभी बच्चों और शिक्षकों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डॉक्टरों की टीम सभी घायलों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

मौके पर मची अफरा-तफरी हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बस सड़क किनारे पलटी हुई दिखाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे घबराए हुए थे और कई रो रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें संभाला और सुरक्षित बाहर निकालने में पुलिस का सहयोग किया। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई।

वीडियो में दिखा रेस्क्यू ऑपरेशन घटना के सामने आए वीडियो और तस्वीरों में स्कूल बस सड़क पर एक तरफ पलटी हुई नजर आ रही है। बचाव के बाद बच्चे सावधानी से बस से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, पुलिसकर्मी और ग्रामीण मिलकर बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते और उन्हें अस्पताल भेजते हुए नजर आ रहे हैं।

हादसे के कारणों की जांच शुरू फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। शुरुआती तौर पर बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि चालक ने नियंत्रण कैसे खोया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस की तकनीकी स्थिति, चालक की भूमिका और सड़क की परिस्थितियों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

प्रशासन जुटा जानकारी में हादसे की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली और चिकित्सकों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।