पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले आरोपियों के साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई की है, जो अपराधियों को फर्जी या अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे सिम विक्रेताओं और कियोस्क संचालकों को भी जांच के दायरे में लेकर कार्रवाई की गई है।

जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की साइबर सेल लगातार सक्रिय है।

जयपुर ग्रामीण जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक साइबर अपराधियों ने लोगों को करीब 9 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ऑनलाइन ठगी के इन मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 3.50 करोड़ रुपए अलग-अलग बैंक खातों में फ्रीज करवाए हैं। वहीं, करीब 50 लाख रुपए पीड़ितों के खातों में वापस करवाने में भी सफलता मिली है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने का अभियान भी चलाया। इसके तहत 45 लाख रुपए कीमत के 140 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए हैं।

जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की साइबर सेल लगातार सक्रिय है। साइबर ठगी की शिकायत मिलने पर शुरुआती समय में कार्रवाई करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ताकि ठगी की रकम को दूसरे बैंक खातों में पहुंचने से रोका जा सके। इसके लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत मिलते ही टीम संबंधित बैंक और अन्य एजेंसियों से संपर्क कर रकम को होल्ड करवाने की प्रक्रिया शुरू करती है।

पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले आरोपियों के साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई की है, जो अपराधियों को फर्जी या अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे सिम विक्रेताओं और कियोस्क संचालकों को भी जांच के दायरे में लेकर कार्रवाई की गई है। पुलिस का मानना है कि साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए उनके नेटवर्क और उन्हें तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वालों पर शिकंजा कसना जरूरी है।

एक लाख की ठगी पर शिकायत के साथ ही ई-FIR साइबर अपराध से जुड़े मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत एक लाख रुपए या इससे अधिक की साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाते ही ऑटोमैटिक ई-FIR दर्ज की जा रही है। इससे पीड़ितों को अलग से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पुलिस को मामले में तत्काल जांच शुरू करने में मदद मिलेगी।

एसपी ने बताया कि साइबर सेल की ओर से ठगी के मामलों में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कई प्रकरणों में आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। पुलिस बैंक खातों के माध्यम से ठगी की रकम के लेन-देन की कड़ियां जोड़कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

45 लाख के 140 मोबाइल बरामद, मालिकों को लौटाए साइबर सेल ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में भी उल्लेखनीय काम किया है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 140 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई गई है। बरामद मोबाइल पिछले एक-दो महीनों के दौरान गुम हुए या चोरी किए गए थे।

इस कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी आरपीएस गरिमा, प्रभारी कमलेश और विभिन्न थानों में तैनात साइबर टीमों ने भूमिका निभाई। पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन की पहचान और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें संबंधित मालिकों को सौंप दिया। लंबे समय से अपने मोबाइल फोन मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को इससे राहत मिली है।

स्कूल-कॉलेजों में चलाएंगे जागरूकता अभियान एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पढ़े-लिखे और तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग भी इनके झांसे में आ रहे हैं। कभी अनजान लिंक भेजकर तो कभी बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या अन्य परिचित संस्थान का प्रतिनिधि बनकर लोगों से गोपनीय जानकारी हासिल की जाती है।