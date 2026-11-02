जयपुर वालों ध्यान दें! सिंधी कैंप से 7 दिन नहीं मिलेगी रोडवेज बस, इन जगहों से होगा रूट

त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और सड़कों पर वाहनों के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला लिया है।

त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और सड़कों पर वाहनों के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला लिया है।

दिवाली के दौरान अगर आप रोडवेज बस पकड़ने के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जरा ठहरिए! कहीं ऐसा न हो कि आप बस स्टैंड पहुंच जाएं और वहां से बस ही नहीं मिले। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 3 से 9 नवंबर तक सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोडवेज बसों की एंट्री बंद रहेगी। यानी पूरे सात दिन यात्रियों को बस पकड़ने के लिए बदले हुए इंतजाम के हिसाब से चलना होगा।

त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और सड़कों पर वाहनों के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला लिया है। रोडवेज बसों के संचालन में बदलाव के साथ ही अलग-अलग रूट की बसों के लिए वैकल्पिक बस स्टैंड भी तय किए गए हैं। ऐसे में जयपुर से दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी बस के रूट के अनुसार नए ठिकाने की जानकारी लेकर ही घर से निकलना चाहिए।

सात दिन तक सिंधी कैंप पर रोडवेज बसों की नो एंट्री सिंधी कैंप जयपुर का प्रमुख बस स्टैंड है। यहां से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री राजस्थान के अलग-अलग शहरों और अन्य स्थानों के लिए बसें पकड़ते हैं। दिवाली के मौके पर बाजारों और प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने सिंधी कैंप पर बसों की आवाजाही नियंत्रित करने का फैसला किया है।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, 3 नवंबर से 9 नवंबर तक रोडवेज बसें सिंधी कैंप बस स्टैंड में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। इस दौरान बसों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू रहेगी। यात्रियों को पहले की तरह सिंधी कैंप पहुंचकर बस पकड़ने के बजाय संबंधित रूट के लिए तय किए गए दूसरे बस स्टैंड पर जाना होगा।

निजी बसों के बाद अब रोडवेज पर भी बदली व्यवस्था जयपुर में दिवाली के दौरान यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए इससे पहले निजी बसों की सिंधी कैंप में एंट्री पर रोक लगाई गई थी। अब इसी कड़ी में रोडवेज बसों के संचालन में भी बदलाव किया गया है। इससे त्योहारी दिनों में सिंधी कैंप और आसपास के इलाकों में बसों की आवाजाही से बनने वाले यातायात दबाव को कम करने की कोशिश की जाएगी।

डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण नायक नूनावत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस की योजना है कि बसों को वैकल्पिक ठिकानों से संचालित कर प्रमुख मार्गों पर यातायात को सुचारू रखा जाए। हालांकि, इस व्यवस्था के कारण यात्रियों को अपने सफर की शुरुआत के स्थान में बदलाव करना पड़ेगा।

रूट के हिसाब से तय होंगे बसों के ठिकाने रोडवेज बसों की एंट्री बंद रहने के दौरान अलग-अलग रूट के लिए वैकल्पिक बस स्टैंड तय किए गए हैं। इसका मतलब है कि सभी बसें किसी एक ही स्थान से नहीं मिलेंगी, बल्कि उनके रूट के अनुसार संचालन की व्यवस्था रहेगी। इसलिए यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि उन्हें जिस शहर के लिए रवाना होना है, वहां जाने वाली बस किस वैकल्पिक स्टैंड से मिलेगी।

खासकर उन यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है, जो रोजाना काम, पढ़ाई या अन्य जरूरी कामों के लिए बस से सफर करते हैं। आखिरी समय पर बस स्टैंड बदलने से परेशानी हो सकती है। ऐसे में यात्रा से पहले रोडवेज के संबंधित डिपो या आधिकारिक सूचना से बस के प्रस्थान स्थल की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

घर से निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान 3 से 9 नवंबर के बीच रोडवेज बस से यात्रा करने वाले लोग सीधे सिंधी कैंप पहुंचने के बजाय अपने रूट की वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी लें। बस का प्रस्थान स्थल, समय और वहां तक पहुंचने के साधन की पहले से योजना बना लें। इससे त्योहार के दौरान अनावश्यक भागदौड़ से बचा जा सकेगा।