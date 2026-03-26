मुझे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता,नहीं डरती पुलिस से; मामूली बात पर महिला ने जयपुर में बुलेट के उड़ा दिए पुर्जे

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सड़क पर गुस्से की नई परिभाषा लिख दी है। आमतौर पर छोटी-मोटी टक्कर के बाद बहस, कहासुनी या पुलिस तक मामला पहुंचता है

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सड़क पर गुस्से की नई परिभाषा लिख दी है। आमतौर पर छोटी-मोटी टक्कर के बाद बहस, कहासुनी या पुलिस तक मामला पहुंचता है, लेकिन यहां मामला सीधे एक्शन सीन में बदल गया। एक मामूली सी टक्कर के बाद महिला का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने बीच सड़क पर ही बुलेट बाइक को निशाना बनाते हुए उसे तोड़ डाला।

क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि जयपुर के एक व्यस्त इलाके में ट्रैफिक के दौरान बुलेट बाइक और महिला की स्कूटी के बीच हल्की टक्कर हो गई। यह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद महिला अचानक उग्र हो जाती है और बिना देर किए अपनी स्कूटी खड़ी कर सीधे बुलेट सवार पर चढ़ाई कर देती है।

बीच सड़क बना ‘गुस्से का मैदान’ कुछ ही सेकंड में मामला बहस से निकलकर तोड़फोड़ तक पहुंच गया। महिला ने सड़क किनारे खड़ी बुलेट बाइक को अपना निशाना बनाया और पास पड़े पत्थर से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वह बाइक के अलग-अलग हिस्सों पर लगातार वार कर रही है। आसपास खड़े लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई भी बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।

गुंडागर्दी या गुस्से का विस्फोट? मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, महिला का गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसने बाइक के आगे और पीछे दोनों तरफ से पुर्जों को नुकसान पहुंचाया। कई लोगों ने इस घटना को ‘सरेआम गुंडागर्दी’ बताया। वहीं कुछ लोग इसे सड़क पर बढ़ती असहिष्णुता और गुस्से का उदाहरण मान रहे हैं।

बुलेट चालक लगातार महिला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला किसी की सुनने के मूड में नहीं दिखती। उल्टा वह उससे भी भिड़ जाती है और अपना आक्रोश जारी रखती है।

पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल वीडियो में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बाइक चालक दावा करता है कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वीडियो में वह पुलिस की ओर इशारा करते हुए मदद की गुहार लगाता नजर आता है, लेकिन कथित तौर पर उसे कोई राहत नहीं मिलती।

जब चालक महिला से कहता है कि वह इस नुकसान की शिकायत करेगा और हर्जाना वसूल करेगा, तो महिला खुलेआम चुनौती देती है कि वह किसी से नहीं डरती यहां तक कि पुलिस से भी नहीं।

सोशल मीडिया पर ‘रोड रेज’ की बहस जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने महिला के इस व्यवहार को पूरी तरह गलत ठहराया और कहा कि सड़क पर धैर्य रखना बेहद जरूरी है। वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर लोग इतनी जल्दी आपा क्यों खो देते हैं?

कई यूजर्स ने इसे ‘रोड रेज का खतरनाक ट्रेंड’ बताया, जहां छोटी-सी बात पर लोग हिंसक हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि अगर मौके पर तुरंत कार्रवाई होती, तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती।

सवाल कई, जवाब अभी बाकी यह घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि समाज के बदलते व्यवहार का आईना भी है। क्या सड़क पर गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है? क्या कानून का डर कम हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल—क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है?