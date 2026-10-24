जयपुर में ओवरटेक के दौरान ट्रेलर में घुसी ट्रैवलर, 3 श्रद्धालुओं की मौत; 18 घायल
बताया जा रहा है कि बगरू पुलिया से नीचे उतरते समय ट्रैवलर अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर के दौरान वाहन के अगले हिस्से में बैठी सवारियों को गंभीर चोटें आईं।
जयपुर में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सांवलिया सेठ के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा को मातम में बदल दिया। जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर बगरू में एक ट्रैवलर आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैवलर में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इस हादसे के बाद ट्रैवलर के ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगे हैं। घायलों का कहना है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। यात्रियों ने उसे रात में वाहन चलाने से मना भी किया था, लेकिन वह नहीं माना। हालांकि, ड्राइवर के नशे में होने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
बगरू पुलिया से उतरते समय ट्रेलर में घुसी ट्रैवलर
पुलिस के अनुसार, हादसा शुक्रवार देर रात करीब 1:50 बजे जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर बगरू पुलिया के पास हुआ। ट्रैवलर में महाराष्ट्र के नासिक के 28 श्रद्धालु सवार थे। ये सभी जयपुर से चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे।
बताया जा रहा है कि बगरू पुलिया से नीचे उतरते समय ट्रैवलर अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर के दौरान वाहन के अगले हिस्से में बैठी सवारियों को गंभीर चोटें आईं। हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
बगरू थाना प्रभारी चंद्रभान के अनुसार, दुर्घटना में घायल यात्रियों को उपचार के लिए जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
यात्रियों ने मना किया, फिर भी रात में चलाया वाहन
हादसे में घायल यात्री प्रवीण ने ड्राइवर की लापरवाही को दुर्घटना की वजह बताया है। प्रवीण के मुताबिक, सभी यात्री रात करीब 10:30 बजे जयपुर से रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान ड्राइवर को रात में वाहन चलाने से मना किया गया था, लेकिन उसने यात्रियों की बात नहीं मानी।
प्रवीण का आरोप है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। इसके बावजूद वह वाहन चलाने पर अड़ा रहा। यात्रियों के मुताबिक, बगरू पुलिया से उतरते समय ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित हुई और आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। देखते ही देखते दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की यात्रा हादसे में बदल गई।
आगे बैठी सवारियों को आईं गंभीर चोटें
ट्रेलर से टक्कर के दौरान ट्रैवलर के अगले हिस्से में बैठी सवारियों को ज्यादा चोटें आईं। हादसे में कुल 18 यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। सभी घायलों को उपचार के लिए SMS अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इनमें से एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसे की खबर मिलने के बाद घायलों के परिजनों और परिचितों में चिंता का माहौल है। जिस यात्रा का उद्देश्य सांवलिया सेठ के दर्शन करना था, वह तीन परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दुख बन गई।
पुलिस जांच में सामने आएंगे हादसे के कारण
बगरू थाना पुलिस दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है। फिलहाल घायलों की ओर से ड्राइवर के नशे में होने और रात में वाहन चलाने को लेकर लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ट्रैवलर अनियंत्रित कैसे हुई और दुर्घटना के लिए कौन-से कारण जिम्मेदार थे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।