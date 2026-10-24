जयपुर में ओवरटेक के दौरान ट्रेलर में घुसी ट्रैवलर, 3 श्रद्धालुओं की मौत; 18 घायल

बताया जा रहा है कि बगरू पुलिया से नीचे उतरते समय ट्रैवलर अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर के दौरान वाहन के अगले हिस्से में बैठी सवारियों को गंभीर चोटें आईं।

बताया जा रहा है कि बगरू पुलिया से नीचे उतरते समय ट्रैवलर अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर के दौरान वाहन के अगले हिस्से में बैठी सवारियों को गंभीर चोटें आईं।

जयपुर में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सांवलिया सेठ के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा को मातम में बदल दिया। जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर बगरू में एक ट्रैवलर आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैवलर में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इस हादसे के बाद ट्रैवलर के ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगे हैं। घायलों का कहना है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। यात्रियों ने उसे रात में वाहन चलाने से मना भी किया था, लेकिन वह नहीं माना। हालांकि, ड्राइवर के नशे में होने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

बगरू पुलिया से उतरते समय ट्रेलर में घुसी ट्रैवलर पुलिस के अनुसार, हादसा शुक्रवार देर रात करीब 1:50 बजे जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर बगरू पुलिया के पास हुआ। ट्रैवलर में महाराष्ट्र के नासिक के 28 श्रद्धालु सवार थे। ये सभी जयपुर से चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे।

बताया जा रहा है कि बगरू पुलिया से नीचे उतरते समय ट्रैवलर अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर के दौरान वाहन के अगले हिस्से में बैठी सवारियों को गंभीर चोटें आईं। हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

बगरू थाना प्रभारी चंद्रभान के अनुसार, दुर्घटना में घायल यात्रियों को उपचार के लिए जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

यात्रियों ने मना किया, फिर भी रात में चलाया वाहन हादसे में घायल यात्री प्रवीण ने ड्राइवर की लापरवाही को दुर्घटना की वजह बताया है। प्रवीण के मुताबिक, सभी यात्री रात करीब 10:30 बजे जयपुर से रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान ड्राइवर को रात में वाहन चलाने से मना किया गया था, लेकिन उसने यात्रियों की बात नहीं मानी।

प्रवीण का आरोप है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। इसके बावजूद वह वाहन चलाने पर अड़ा रहा। यात्रियों के मुताबिक, बगरू पुलिया से उतरते समय ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित हुई और आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। देखते ही देखते दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की यात्रा हादसे में बदल गई।

आगे बैठी सवारियों को आईं गंभीर चोटें ट्रेलर से टक्कर के दौरान ट्रैवलर के अगले हिस्से में बैठी सवारियों को ज्यादा चोटें आईं। हादसे में कुल 18 यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। सभी घायलों को उपचार के लिए SMS अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इनमें से एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे की खबर मिलने के बाद घायलों के परिजनों और परिचितों में चिंता का माहौल है। जिस यात्रा का उद्देश्य सांवलिया सेठ के दर्शन करना था, वह तीन परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दुख बन गई।