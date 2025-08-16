जयपुर में सड़क पर भिड़ी गाड़ी,भीड़ के बीच स्कॉर्पियो से युवक की कुचलकर हत्या

जयपुर में शनिवार को दिनदहाड़े बीच सड़क पर हुए खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मुरलीपुरा इलाके में एक युवक को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने सड़क पर गिरने के बाद बेरहमी से टायरों के नीचे कुचल डाला।

जयपुर में शनिवार को दिनदहाड़े बीच सड़क पर हुए खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मुरलीपुरा इलाके में एक युवक को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने सड़क पर गिरने के बाद बेरहमी से टायरों के नीचे कुचल डाला। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।

एडिशनल डीसीपी (वेस्ट) आलोक सिंघल ने बताया कि मृतक चंद्रशेखर (35) उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और जयपुर के मुरलीपुरा में किराए से रहकर मजदूरी करता था। शाम करीब पांच बजे वह रोड नंबर-5 स्थित खाटूश्यामजी मंदिर के पास मौजूद था। उसी दौरान स्कॉर्पियो सवार चार-पांच युवक सीकर हाईवे की तरफ जा रहे थे। उनकी गाड़ी एक कार से भिड़ गई।

टक्कर के बाद स्कॉर्पियो से उतरे युवकों ने कार को निशाना बनाते हुए डंडे निकाल लिए और कार के शीशे तोड़ डाले। मौके पर अचानक हंगामा शुरू हो गया और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होने लगा। आसपास के लोग भी वहां जुट गए। भीड़ ने कार सवार का पक्ष लेते हुए स्कॉर्पियो सवार युवकों का विरोध करना शुरू कर दिया।

मौके पर हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बीच अफरा-तफरी में युवक चंद्रशेखर सड़क पर गिर पड़ा। स्कॉर्पियो सवार अपने आपको घिरा देख बेकाबू हो गए और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। सड़क पर गिरे चंद्रशेखर को बेरहमी से कुचलते हुए वे मौके से भाग निकले।

घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और घायलों की मदद के लिए दौड़े। चंद्रशेखर को गंभीर हालत में कांवटिया हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सड़क पर खून फैला देख लोग स्तब्ध रह गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

वारदात की खबर मिलते ही मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह गुस्साई भीड़ को शांत कराया और स्थिति को काबू में लिया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि मामूली गाड़ी भिड़ने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और वारदात की परिणति खौफनाक हत्या में हुई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

चंद्रशेखर की मौत के बाद उसके परिवार और परिचितों में मातम पसरा हुआ है। लोगों का कहना है कि भीड़ के सामने इस तरह की बेरहम वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जयपुर में इस प्रकार की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों के हौसलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बदमाशों ने बीच सड़क पर खुलेआम अपराध को अंजाम दिया और पुलिस के आने से पहले आराम से भाग निकले। इस घटना ने जयपुरवासियों को हिला दिया है और लोग सोशल मीडिया पर भी प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं।