जयपुर रिंग रोड समेत कई टोल प्लाजा महंगे, 1 अप्रैल से नई दरें

राजधानी जयपुर से अजमेर, दिल्ली और सीकर सहित अन्य शहरों की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न नेशनल हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है।

राजधानी जयपुर से अजमेर, दिल्ली और सीकर सहित अन्य शहरों की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न नेशनल हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इस फैसले के बाद खासतौर पर कमर्शियल और भारी वाहनों से सफर करने वालों को ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा।

कई प्रमुख टोल प्लाजा पर बढ़ी दरें एनएचएआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जयपुर से जुड़े प्रमुख हाईवे और टोल प्लाजा पर नई दरें लागू की जाएंगी। इनमें जयपुर-दिल्ली पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर ठीकरिया और बड़गांव, जयपुर रिंग रोड पर सीतारामपुरा और हिंगोनिया, तथा जयपुर-सीकर हाईवे पर टाटियावास टोल बूथ पर भी टोल दरों में बदलाव किया गया है।

कार चालकों को राहत, भारी वाहनों पर बोझ नए नोटिफिकेशन में कार चालकों को बड़ी राहत दी गई है। निजी कारों के लिए टोल दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि, हल्के और भारी कमर्शियल वाहनों के लिए टोल शुल्क बढ़ाया गया है। इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव आम लोगों तक भी पहुंच सकता है।

5 से 20 रुपए तक बढ़े टोल शुल्क एनएचएआई के मुताबिक अलग-अलग टोल प्लाजा पर बढ़ोतरी 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की गई है। जयपुर रिंग रोड पर खासतौर पर भारी कमर्शियल वाहनों के लिए टोल में 5 से 20 रुपए तक की वृद्धि की गई है, जबकि निजी और हल्के वाहनों को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है।

कैसे तय होती हैं टोल दरें टोल टैक्स की दरें सीधे तौर पर होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) से जुड़ी होती हैं। हर साल इसके आधार पर टोल दरों की समीक्षा की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस इंडेक्स के अनुसार नई दरें तय करता है। इसके अलावा सड़क की लंबाई, निर्माण लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास और टनल भी टोल निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं।

सालाना पास भी हुआ महंगा एनएचएआई ने कार चालकों के लिए जारी होने वाले एनुअल पास की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। अब यह पास 3,000 रुपए की बजाय 3,075 रुपए में मिलेगा। यह नई दर भी 1 अप्रैल से लागू होगी। इस पास के तहत एक साल में 200 बार टोल प्लाजा पार करने की सुविधा मिलती है, जो नियमित यात्रियों के लिए काफी किफायती माना जाता है।

31 मार्च तक पुराने रेट पर मौका यदि कोई वाहन चालक इस बढ़ोतरी से बचना चाहता है, तो उसके पास 31 मार्च तक का समय है। इस तारीख तक पास खरीदने या रिचार्ज कराने पर पुराने रेट यानी 3,000 रुपए ही देने होंगे। 1 अप्रैल की सुबह से नई दरें स्वतः लागू हो जाएंगी।

52 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े सरकार द्वारा शुरू की गई इस एनुअल पास योजना को देशभर में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब तक 52 लाख से ज्यादा वाहन चालक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। खासतौर पर लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए यह योजना बेहद उपयोगी साबित हो रही है।