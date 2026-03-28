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काम की बात : जयपुर रिंग रोड समेत कई टोल प्लाजा महंगे, 1 अप्रैल से नई दरें

Mar 28, 2026 10:32 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजधानी जयपुर से अजमेर, दिल्ली और सीकर सहित अन्य शहरों की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न नेशनल हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है।

जयपुर रिंग रोड समेत कई टोल प्लाजा महंगे, 1 अप्रैल से नई दरें

राजधानी जयपुर से अजमेर, दिल्ली और सीकर सहित अन्य शहरों की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न नेशनल हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इस फैसले के बाद खासतौर पर कमर्शियल और भारी वाहनों से सफर करने वालों को ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा।

कई प्रमुख टोल प्लाजा पर बढ़ी दरें

एनएचएआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जयपुर से जुड़े प्रमुख हाईवे और टोल प्लाजा पर नई दरें लागू की जाएंगी। इनमें जयपुर-दिल्ली पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर ठीकरिया और बड़गांव, जयपुर रिंग रोड पर सीतारामपुरा और हिंगोनिया, तथा जयपुर-सीकर हाईवे पर टाटियावास टोल बूथ पर भी टोल दरों में बदलाव किया गया है।

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कार चालकों को राहत, भारी वाहनों पर बोझ

नए नोटिफिकेशन में कार चालकों को बड़ी राहत दी गई है। निजी कारों के लिए टोल दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि, हल्के और भारी कमर्शियल वाहनों के लिए टोल शुल्क बढ़ाया गया है। इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव आम लोगों तक भी पहुंच सकता है।

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5 से 20 रुपए तक बढ़े टोल शुल्क

एनएचएआई के मुताबिक अलग-अलग टोल प्लाजा पर बढ़ोतरी 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की गई है। जयपुर रिंग रोड पर खासतौर पर भारी कमर्शियल वाहनों के लिए टोल में 5 से 20 रुपए तक की वृद्धि की गई है, जबकि निजी और हल्के वाहनों को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है।

कैसे तय होती हैं टोल दरें

टोल टैक्स की दरें सीधे तौर पर होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) से जुड़ी होती हैं। हर साल इसके आधार पर टोल दरों की समीक्षा की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस इंडेक्स के अनुसार नई दरें तय करता है। इसके अलावा सड़क की लंबाई, निर्माण लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास और टनल भी टोल निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं।

सालाना पास भी हुआ महंगा

एनएचएआई ने कार चालकों के लिए जारी होने वाले एनुअल पास की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। अब यह पास 3,000 रुपए की बजाय 3,075 रुपए में मिलेगा। यह नई दर भी 1 अप्रैल से लागू होगी। इस पास के तहत एक साल में 200 बार टोल प्लाजा पार करने की सुविधा मिलती है, जो नियमित यात्रियों के लिए काफी किफायती माना जाता है।

31 मार्च तक पुराने रेट पर मौका

यदि कोई वाहन चालक इस बढ़ोतरी से बचना चाहता है, तो उसके पास 31 मार्च तक का समय है। इस तारीख तक पास खरीदने या रिचार्ज कराने पर पुराने रेट यानी 3,000 रुपए ही देने होंगे। 1 अप्रैल की सुबह से नई दरें स्वतः लागू हो जाएंगी।

52 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े

सरकार द्वारा शुरू की गई इस एनुअल पास योजना को देशभर में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब तक 52 लाख से ज्यादा वाहन चालक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। खासतौर पर लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए यह योजना बेहद उपयोगी साबित हो रही है।

कुल मिलाकर, टोल दरों में यह बढ़ोतरी भले ही सीमित दायरे में हो, लेकिन इसका असर परिवहन लागत पर पड़ेगा, जिससे आगे चलकर आम उपभोक्ताओं पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिल सकता है।

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लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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