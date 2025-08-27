जयपुर रिंग रोड पर टैंकर-ट्रक की भिड़ंत;अफवाहों ने दिलाई अग्निकांड की याद

जयपुर की रिंग रोड मंगलवार दोपहर अचानक रणक्षेत्र बन गई। लोगों की धड़कनें थम सी गईं। महापुरा के पास एक गैस टैंकर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत ने कुछ ही पलों में पूरे इलाके को दहला दिया।

जयपुर की रिंग रोड मंगलवार दोपहर अचानक रणक्षेत्र बन गई। लोगों की धड़कनें थम सी गईं। महापुरा के पास एक गैस टैंकर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत ने कुछ ही पलों में पूरे इलाके को दहला दिया। देखते ही देखते हाइवे पर ब्रेक की चीख, लोहे के टकराने की भयानक आवाज़ और धुएं की हल्की परत से ऐसा माहौल बना मानो किसी बड़े विस्फोट की उलटी गिनती शुरू हो गई हो।

दरअसल, अजमेर की ओर बढ़ रहा इंडियन गैस का खाली टैंकर रफ्तार पकड़ ही रहा था कि अचानक उसका आगे का टायर तेज धमाके के साथ फट गया। चालक महाराज सिंह को संभलने का मौका तक नहीं मिला। भारी-भरकम टैंकर बेकाबू होकर सीधा सामने चल रहे ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। चालक सीटें मलबे में तब्दील हो गईं और सवार दोनों ड्राइवर – टैंकर का महाराज सिंह और ट्रक का राजीव वर्मा – बुरी तरह फंस गए।

हाइवे पर चीख-पुकार गूंज उठी। दुर्घटना स्थल पर खून और लोहे की गंध घुलने लगी। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा – “गैस रिसाव हो रहा है… भागो…!” बस फिर क्या था, वहां मौजूद लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे। कुछ ने फोन पर खबर फैला दी कि गैस टैंकर फट सकता है। मिनटों में सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए।

भीड़ के बीच किसी को यह खबर भी याद आ गई कि हाल ही में भांकरोटा क्षेत्र में अग्निकांड में 20 से ज्यादा लोग झुलसकर मौत का शिकार हो गए थे। जैसे ही लोगों को वह त्रासदी याद आई, पूरे इलाके में अफरा-तफरी और बढ़ गई। कई राहगीर अपने वाहनों को सड़क पर ही छोड़कर भाग निकले।

उधर, हादसे के कुछ ही मिनट बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पायलट राजेश चौधरी और ईएमटी राहुल साहू ने अपनी जान की परवाह किए बिना क्षतिग्रस्त वाहनों के बीच फंसे दोनों घायलों को बाहर निकाला। खून से सने महाराज सिंह और बेसुध पड़े राजीव वर्मा को तुरंत जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया।

इधर, पुलिस को सूचना मिली तो हालात और सस्पेंस से भर गए। SHO मनीष गुप्ता, बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा और एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। चारों तरफ धुआं और भीड़ देखकर उन्हें भी पहले कुछ पल के लिए यही शक हुआ कि कहीं टैंकर से वाकई गैस तो नहीं लीक हो रही। फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट पर रखा गया।

पुलिस ने जब मौके की गहन जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया – टैंकर पूरी तरह खाली था। न गैस थी, न रिसाव। यानि अब तक जो दहशत मची थी, वह सिर्फ एक अफवाह थी। SHO मनीष गुप्ता ने राहत भरी सांस लेते हुए लोगों को समझाया कि किसी तरह का खतरा नहीं है। ट्रैफिक को डायवर्ट कर हालात नियंत्रित किए गए।

हालांकि डर का साया अब भी लोगों के चेहरों पर साफ दिख रहा था। कई लोग कहते नजर आए – “अगर टैंकर भरा हुआ होता, तो आज नजारा क्या होता?” यह सवाल हादसे के बाद भी हवा में तैरता रहा।