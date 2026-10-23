जयपुर में रिटायर्ड कर्नल ने घर में खुद को मारी गोली; खून से लथपथ मिला शव

गोली की आवाज और घर में मची अफरा-तफरी के बाद आसपास रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।

गोली की आवाज और घर में मची अफरा-तफरी के बाद आसपास रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।

जयपुर के श्याम नगर इलाके में गुरुवार सुबह एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल की घर में गोली लगने से मौत हो गई। घटना के समय उनकी पत्नी, बहू और पोते-पोतियां मकान की ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन नीचे पहुंचे तो कमरे में कर्नल खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कर्नल ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। हालांकि, उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता लगाने के लिए पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है।

सुबह करीब 10:30 बजे चली गोली, घर में मच गई अफरा-तफरी घटना श्याम नगर थाना क्षेत्र के रेल नगर स्थित एक दो मंजिला मकान की है। पुलिस के अनुसार, 78 वर्षीय रिटायर्ड कर्नल लीला सिंह गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे मकान की निचली मंजिल पर बने बेडरूम में थे। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई। घर की ऊपरी मंजिल पर मौजूद परिजन आवाज सुनकर नीचे पहुंचे। कमरे में कर्नल को खून से लथपथ देखकर परिवार के लोग घबरा गए।

गोली की आवाज और घर में मची अफरा-तफरी के बाद आसपास रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर श्याम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई।

कनपटी पर लगी गोली, मौके पर पहुंची एफएसएल टीम श्याम नगर थाना प्रभारी हरि सिंह दूधवाल के मुताबिक, कर्नल का शव कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़ा था। उन्होंने कनपटी पर गोली मारी थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया।

एफएसएल टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा सके। पुलिस लाइसेंसी रिवॉल्वर और घटनास्थल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

परिवार से पूछताछ कर रही पुलिस, वजह जानने की कोशिश पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 78 वर्षीय रिटायर्ड कर्नल ने यह कदम क्यों उठाया। जांच के दौरान पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास करेगी कि क्या वह पिछले कुछ समय से किसी परेशानी से गुजर रहे थे। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों या किसी अन्य परेशानी को लेकर परिवार के सामने कोई बात कही थी।

हालांकि, अभी तक किसी खास वजह की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।