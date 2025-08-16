जयपुर में रिटायर्ड कैप्टन को XUV ने रौंदा, मौत; महिला ड्राइवर फरार

जयपुर में स्वतंत्रता दिवस की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया। गांधी पथ (चित्रकूट नगर) पर तेज रफ्तार XUV ने आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को रौंद दिया।

जयपुर में स्वतंत्रता दिवस की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया। गांधी पथ (चित्रकूट नगर) पर तेज रफ्तार XUV ने आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को रौंद दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी महिला ड्राइवर कार सहित फरार हो गई। यह पूरा घटनाक्रम पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस अब इस मामले को अपराध की दृष्टि से भी जांच में ले रही है।

15 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे मां वैष्णव नगर निवासी रिटायर्ड कैप्टन नरसा राम जाजड़ा (64) पुत्र अमरा राम अपने घर से साइकिल पर मॉर्निंग वॉक के लिए चित्रकूट नगर स्टेडियम की ओर निकले। जैसे ही वह गांधी पथ स्थित गोपी कचौरी वाले के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार XUV ने उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर गए। तभी अनियंत्रित कार का अगला और पिछला पहिया उनके ऊपर से निकल गया।

CCTV फुटेज के अनुसार, हादसे के बाद भी महिला ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। भीड़ जुटने और अफरा-तफरी के बावजूद XUV मौके से फरार हो गई। पुलिस का मानना है कि ड्राइवर ने घटना को देखकर भी वाहन रोकने की बजाय मौके से भागना ज्यादा जरूरी समझा। यह कार्रवाई हादसे को और गंभीर अपराध की शक्ल देती है।

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग घायल कैप्टन नरसा राम को संभालने में जुट गए। इस बीच, उनका बेटा धनराज भी वॉक करते हुए पीछे से आ रहा था। उसने पिता को गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा देखा। लोगों की मदद से उसने पिता को SMS हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एक्सीडेंट थाना (वेस्ट) पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। थाने के कॉन्स्टेबल किशन गोस्वामी ने बताया कि हादसे में नरसा राम जाजड़ा की मौत हुई है। मेडिकल सूचना मिलने पर पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस अब कार और महिला ड्राइवर की तलाश में जुटी है।

इस हादसे का पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार XUV ने पीछे से साइकिल को टक्कर मारी और बिना रुके कैप्टन के ऊपर से गुजर गई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान और ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

स्वतंत्रता दिवस की सुबह हुए इस हादसे से इलाके में दहशत और आक्रोश है। स्थानीय लोग मानते हैं कि गांधी पथ पर लगातार स्पीडिंग वाहन चलते हैं, लेकिन पुलिस नियंत्रण नहीं करती। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की जाए।