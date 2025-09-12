जयपुर में रिटायर्ड फौजी की संदिग्ध मौत: बंद कमरे से आई गोली की आवाज, दहशत में इलाका
जयपुर शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सोडाला थाना इलाके के लक्ष्मीनगर में अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों में दहशत फैल गई। जब लोगों ने जाकर देखा तो कमरे के गेट अंदर से बंद मिले। कुछ ही देर में परिवार और पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए।
कमरे के फर्श पर खून से लथपथ 40 वर्षीय भुवनेश जाट का शव पड़ा था। पास ही उनकी लाइसेंसी बंदूक बेड पर पड़ी थी। पुलिस और FSL टीम ने तुरंत मौके से साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि भुवनेश ने पेट पर बंदूक रखकर ट्रिगर दबाया था। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
भुवनेश जाट मूलतः हिंडौन के बड़खेड़ा गांव के रहने वाले थे। वह इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद सी-स्कीम स्थित एक गोल्ड कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। करीब 20-25 दिन पहले ही पत्नी और बेटे के साथ लक्ष्मीनगर स्थित किराए के मकान में रहने आए थे। शुक्रवार सुबह उनकी पत्नी किसी काम से बाहर गई थीं और बेटा कंप्यूटर क्लास गया हुआ था। इसी बीच यह हादसा हुआ।
घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार यहां नया था और किसी से खास मेलजोल भी नहीं था। गोली चलने की आवाज सुनकर सबको यही लगा कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी हुई है। पुलिस को सूचना देने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे के भीतर का दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था।
पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन भी यह नहीं बता पा रहे हैं कि भुवनेश ने ऐसा कदम क्यों उठाया। SHO राजेश कुमार शर्मा के अनुसार, प्रथमदृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है। भुवनेश की बंदूक लाइसेंसी थी और वह अक्सर उसे अपने पास रखते थे।
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए SMS हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों की जांच की जा रही है। भुवनेश ने गोली चलाने से पहले कमरे को अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लिया था, जिससे बाहर वालों को शक होने का कोई मौका नहीं मिला। केवल गोली की आवाज ही पूरे राज से पर्दा उठाने वाली साबित हुई।
स्थानीय लोग इस घटना को लेकर हैरान हैं। एक तरफ रिटायर्ड फौजी का जीवन अनुशासन और साहस से जुड़ा माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनका इस तरह अचानक सुसाइड कर लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच में यह भी देखा जाएगा कि कहीं भुवनेश पर कोई आर्थिक या पारिवारिक दबाव तो नहीं था।
घटनास्थल पर मौजूद पड़ोसियों के मुताबिक, दरवाजा तोड़े जाने के बाद जैसे ही सब अंदर पहुंचे, पूरा कमरा सन्नाटे से भरा हुआ था। बेड के पास बंदूक और खून से सनी फर्श पर पड़ी लाश—यह सब देखकर हर किसी की रूह कांप गई।
भुवनेश का परिवार गहरे सदमे में है। पत्नी और बेटा यह समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। पुलिस के लिए भी यह मामला फिलहाल रहस्य बना हुआ है।
जांच अधिकारी कहते हैं कि घटनास्थल से जो भी सबूत मिले हैं, उनका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती और परिवार से पूरी जानकारी सामने नहीं आती, तब तक सुसाइड के कारणों पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।
जयपुर पुलिस अब इस पूरे मामले को सस्पेंस की तरह हर पहलू से खंगाल रही है। सवाल यही है—एक अनुशासित रिटायर्ड फौजी ने आखिर क्यों अपनी बंदूक का रुख खुद की ओर कर लिया? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है या यह अचानक लिया गया कदम था? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं।
