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जयपुर में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत; 12 से ज्यादा घायल

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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हादसे की सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया

राजस्थान की राजधानी जयपुर के चंदवाजी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के वक्त मजदूर सीवरेज के गड्ढे की मरम्मत का काम कर रहे थे। दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में दो महिलाओं समेत तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक मजदूर घायल हो गए।

मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया

हादसे की सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

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राहत और बचाव अभियान चला

हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली, ताकि बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। अधिकारियों ने मलबे की जांच कर यह सुनिश्चित किया कि कोई अन्य व्यक्ति अंदर न फंसा हो।

हादसे के कारणों की जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में दीवार गिरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है।

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प्रशासन की नजर जांच रिपोर्ट पर

प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि निर्माण कार्य में लापरवाही या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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