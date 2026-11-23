इन ठिकानों पर लोगों के बैठने और खाने-पीने का सिलसिला अलग-अलग समूहों में चलता था। रविवार देर रात जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां 50 से 60 लोग मौजूद थे।

इन ठिकानों पर लोगों के बैठने और खाने-पीने का सिलसिला अलग-अलग समूहों में चलता था। रविवार देर रात जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां 50 से 60 लोग मौजूद थे।

जयपुर में अवैध शराब और मटन परोसने वाले ठिकानों का मामला केवल नियमों की अनदेखी तक सीमित नहीं है, बल्कि रिहायशी इलाकों के आसपास इस तरह की गतिविधियों से पैदा होने वाली अव्यवस्था भी पुलिस के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास रविवार देर रात हुई कार्रवाई ने ऐसे ही ठिकानों की गतिविधियों को सामने ला दिया। यहां एक-दो नहीं, बल्कि 50 से 60 लोग अलग-अलग समूहों में बैठकर शराब और मटन का सेवन करते मिले।

छोटे-छोटे समूहों में जुटते थे लोग इन ठिकानों पर लोगों के बैठने और खाने-पीने का सिलसिला अलग-अलग समूहों में चलता था। रविवार देर रात जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां 50 से 60 लोग मौजूद थे। सभी अलग-अलग ग्रुपों में बैठे हुए थे। मौके का यह नजारा बताता है कि यहां एक साथ बड़ी भीड़ जुटने के बजाय छोटे-छोटे समूहों में लोगों का जमावड़ा रहता था।

हालांकि, पुलिस की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन ठिकानों का संचालन कौन कर रहा था, लोगों को वहां बैठाने की व्यवस्था कैसे होती थी और शराब-मटन उपलब्ध कराने के पीछे कौन लोग थे। इन बिंदुओं की जानकारी सामने आने के बाद ही पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ हो सकेगी।

देर रात तक चलता था जमावड़ा, इलाके में बढ़ रही थी परेशानी पुलिस के मुताबिक, इन स्थानों पर लोगों के जमावड़े से आसपास के क्षेत्र में आमजन के जीवन में अव्यवस्था पैदा हो रही थी। ऐसे में मामला सिर्फ शराब पीने और मटन खाने तक सीमित नहीं था। सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की शिकायतों और गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने इन ठिकानों को कार्रवाई के दायरे में लिया।

रिहायशी इलाकों के आसपास इस तरह के अड्डे संचालित होने से स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देर रात तक लोगों की आवाजाही और भीड़भाड़ से क्षेत्र का माहौल प्रभावित होता है। इसी तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब ऐसे स्थानों को चिह्नित करने में जुटी है।

50 पुलिसकर्मियों ने एक साथ दी दबिश 22 नवंबर की देर रात हुई इस कार्रवाई को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान के निर्देशन में सीएसटी, लाइन जाप्ता और करधनी थाना पुलिस के करीब 50 जवानों की संयुक्त टीम ने रावण गेट के पास संचालित ठिकानों पर एक साथ दबिश दी।

पुलिस की अचानक पहुंचने से मौके पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। कार्रवाई के दौरान सभी 50 से 60 लोगों को डिटेन किया गया। इसके बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए करधनी थाना पुलिस को सौंप दिया गया।

अब दूसरे इलाकों में भी होगी निगरानी पुलिस का कहना है कि जयपुर में ऐसे अवैध रूप से संचालित ठिकानों को चिह्नित किया जा रहा है। जिन स्थानों पर नियमों के विपरीत शराब पिलाने और अन्य गतिविधियां संचालित होने की जानकारी मिलेगी, वहां दबिश देकर कार्रवाई की जाएगी।