कौन सुनेगा किसको सुनाए,महीनों मेहनत कर रावण बनाए,जयपुर की एक बारिश में सब डूब गया;पढ़िए मजदूरों की आप बीती

जयपुर की सड़कों पर मंगलवार शाम हुई महज एक घंटे की बारिश ने न जाने कितने घरों के चूल्हे बुझा दिए। दशहरे के लिए ‘रावण’ के पुतले बनाने वाले सैकड़ों मजदूरों की उम्मीदें, मेहनत और उधार लिया हुआ पैसा—सब पानी में बह गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 1 Oct 2025 02:52 PM
जयपुर की सड़कों पर मंगलवार शाम हुई महज एक घंटे की बारिश ने न जाने कितने घरों के चूल्हे बुझा दिए। दशहरे के लिए ‘रावण’ के पुतले बनाने वाले सैकड़ों मजदूरों की उम्मीदें, मेहनत और उधार लिया हुआ पैसा—सब पानी में बह गया। किसी ने ब्याज पर पैसा लेकर पुतले बनाए थे, तो किसी ने अपनी जमा-पूंजी लगा दी। एक बारिश ने महीनों की मेहनत और उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया।

“12-13 परिवार आए थे… 30 लाख का नुकसान”

डिग्गी मालपुरा से आए 62 वर्षीय बाबूलाल की आंखें बोलते-बोलते भर आईं। वे कहते हैं, “हम करीब 12-13 परिवार यहां आए थे। हर साल दशहरे पर रावण के पुतले बनाकर बेचते हैं। इस बार भी उम्मीद थी कि अच्छा काम होगा, लेकिन बारिश ने सब खत्म कर दिया। करीब 30 लाख का नुकसान हुआ है। हमने उधार लेकर पुतले बनाए थे। अब न बिके, न कर्ज कैसे चुकाएं, यही चिंता है।”

एसएफएस चौराहा, गुर्जर की थड़ी और जयपुर के कई कोनों में ये परिवार सड़क किनारे झोपड़ियां बनाकर रहते और काम करते हैं। मंगलवार की शाम बारिश हुई तो न सिर्फ पुतले भीग गए बल्कि झोपड़ियों में भी पानी भर गया। चूल्हे बुझ गए, बच्चे भूखे सो गए, महिलाएं रोने लगीं।

“150 पुतले बनाए, हाथों में छाले पड़ गए”

बीसलपुर से आई बुजुर्ग देवी की आंखों में भी वही दर्द है। वह बताती हैं, “हमारे पूरे परिवार ने मिलकर 150 पुतले बनाए थे। बनाते-बनाते हाथों में छाले पड़ गए। किसी को दो हजार में बेचते, किसी को पांच हजार में और बड़े पुतले तो 30-40 हजार के भी बिक जाते थे। अब सब खराब हो गए।”

उनकी आवाज कांपती है, “ब्याज पर पैसा लिया था। कोई 2 रुपए सैकड़ा ब्याज लेता है, कोई 5 रुपए सैकड़ा। अब उसे चुकाना भारी पड़ जाएगा। गरीबी में क्या करें? अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो सचमुच भूखे मर जाएंगे। हमारे परिवार के पास कोई और साधन भी नहीं है। भगवान ही जाने क्या होगा हमारा।”

“झोपड़ी में पानी, बच्चों के लिए खाना नहीं”

देवली की ममता की गोद में उसका एक महीने का बच्चा है। उसका स्वर टूटा हुआ है, “हमने लोन लेकर पुतले बनाए थे। बारिश में सब चौपट हो गया। आज सुबह से खाना भी नहीं बनाया। बच्चों को खिलाने को भी कुछ नहीं है। झोपड़ी में पानी भर गया, अब कहां जाएं? मेरा छोटा सा बच्चा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इससे तो अच्छा हम मर ही जाते। बच्चों को तड़पते हुए तो नहीं देखना पड़ता।”

उसके शब्द सुनकर पास खड़े लोग भी चुप हो जाते हैं। यह सिर्फ ममता की कहानी नहीं, वहां मौजूद हर परिवार की कहानी है।

“फुटपाथ पर सो रहा हूं… बस एक दिन बचा है”

20 वर्षीय मनोज की आवाज में गुस्सा और लाचारी दोनों हैं। “हम सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। पुतले बनाते हैं। इस बार बारिश ने न सिर्फ पुतले खराब किए बल्कि हमारी झोपड़ी में भी पानी भर गया। अब फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है। पुतले सूखाने के लिए समय और धूप चाहिए। अब सिर्फ एक दिन बचा है। धूप नहीं निकली तो सब खत्म। न रावण बिकेगा, न घर चलेगा। घर में बुजुर्ग हैं। छोटे बच्चे हैं। समझ नहीं आ रहा, कैसे पेट भरेंगे?”

मनोज सरकार से उम्मीद जताता है, “हमें कोई ऐसी जगह ही दे दे, जहां बारिश के कारण नुकसान न झेलना पड़े। सालों से यही काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसी ही मुश्किलें आती हैं। कोई स्थायी समाधान चाहिए।”

“रावण का प्रतीक बुराई का है, पर असली पीड़ा भलाई करने वालों की”

दशहरे पर लोग रावण के पुतले जलाकर बुराई के अंत का जश्न मनाते हैं, लेकिन इन पुतलों के पीछे छुपे मजदूरों की मजबूरी शायद ही किसी को दिखाई देती है। ये लोग साल भर मेहनत कर त्योहारों के मौके पर थोड़े पैसे कमाते हैं। वही कमाई उनके बच्चों की पढ़ाई, दवाई और रोटी का सहारा होती है।

जयपुर की बारिश ने दिखा दिया कि इन मजदूरों के लिए रावण का पुतला सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी रोजी-रोटी है। रावण जलता है तो उनके घर में चूल्हा जलता है। इस बार रावण भीग गया, उम्मीदें भी भीग गईं, और पेट पालने का एकमात्र सहारा भी।

मजदूर अब सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह पुतले सूख जाएं और बिक जाएं। वरना दशहरे का त्योहार उनके लिए भूख और कर्ज का नया नाम बन जाएगा।

