जयपुर रेंज की सड़कों पर सख्त पहरा; 24 घंटे में 10,344 चालान
राजधानी जयपुर समेत रेंज के जिलों में इस बार पुलिस सिर्फ ट्रैफिक संभालती नजर नहीं आई, बल्कि सड़क पर कानून का ‘क्राइम कंट्रोल मोड’ साफ दिखा। बढ़ते सड़क हादसों को अब महज दुर्घटना नहीं
राजधानी जयपुर समेत रेंज के जिलों में इस बार पुलिस सिर्फ ट्रैफिक संभालती नजर नहीं आई, बल्कि सड़क पर कानून का ‘क्राइम कंट्रोल मोड’ साफ दिखा। बढ़ते सड़क हादसों को अब महज दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही से जुड़े ‘क्राइम’ के तौर पर लेते हुए जयपुर रेंज पुलिस ने 24 घंटे का ऐसा अभियान चलाया, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की गई।
11 अप्रैल की शाम से 12 अप्रैल की शाम तक चले इस विशेष अभियान में कुल 10,344 वाहनों के चालान किए गए। यह कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस राहुल प्रकाश के निर्देशन में की गई, जिन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि सड़क पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाए।
सड़क पर लापरवाही बनी ‘अपराध’, हर मोर्चे पर सख्ती
अभियान के दौरान पुलिस ने सबसे ज्यादा ध्यान उन उल्लंघनों पर केंद्रित किया, जो सीधे तौर पर हादसों की वजह बनते हैं। बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले 4,543 लोगों को रोका गया और चालान थमाया गया।
चार पहिया वाहनों में सीटबेल्ट नहीं लगाने वाले 1,791 चालकों को भी नहीं बख्शा गया। वहीं, दुपहिया पर तीन सवारी बैठाने वाले 972 और तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने वाले 1,183 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
गलत दिशा में वाहन चलाना, जो अक्सर घातक हादसों का कारण बनता है, ऐसे 735 मामलों में पुलिस ने तुरंत चालान काटे। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले 179 लोगों पर भी कार्रवाई हुई।
नशे में ड्राइविंग पर ‘जीरो टॉलरेंस’, सीधे कानूनी शिकंजा
पुलिस ने इस अभियान में नशे में वाहन चलाने वालों को सबसे बड़ा खतरा मानते हुए उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया। एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत 169 ड्रंक ड्राइविंग केस दर्ज किए गए।
अधिकारियों का मानना है कि सड़क हादसों में बड़ी संख्या ऐसे ही मामलों की होती है, जहां चालक नशे में होता है। ऐसे में यह कार्रवाई सीधे ‘लाइफ थ्रेट क्राइम’ को रोकने की दिशा में मानी जा रही है।
संदिग्ध वाहनों पर खास नजर, 6 मौके पर जब्त
अभियान का एक अहम हिस्सा था संदिग्ध और मॉडिफाइड वाहनों की जांच। पुलिस ने खास तौर पर थार, स्कॉर्पियो और बोलेरो कैंपर जैसे वाहनों को टारगेट किया, जो अक्सर स्टंट, ओवरस्पीडिंग या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं।
कुल 2,130 वाहनों की गहन चेकिंग की गई, जिनमें से 135 पर नियम उल्लंघन पाए गए और चालान किया गया। वहीं 6 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
इसके अलावा ओवरलोडिंग के 87, ब्लैक फिल्म लगे 410 और बिना नंबर या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले 213 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई।
पुलिस का संदेश: सड़क पर नियम तोड़ना ‘छोटी गलती’ नहीं
आईजी राहुल प्रकाश ने साफ कहा कि यह अभियान सिर्फ चालान काटने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों में यह समझ विकसित करने के लिए था कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सीधे जानलेवा अपराध की श्रेणी में आ सकती है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के सख्त अभियान जारी रहेंगे और सड़क पर लापरवाही करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी।
ऐसे में यह अभियान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि सड़क पर बढ़ते ‘साइलेंट क्राइम’ के खिलाफ एक सख्त चेतावनी भी है अब नियम तोड़ना भारी पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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