जयपुर में 92 साल के रिटायर प्रोफेसर डॉ. आनंद कश्यप ने बनाया पुरुषार्थ मॉडल, जानिए क्यों खास है यह मॉडल

तकनीक की तेज़ रफ्तार, बाजार की बढ़ती भूख और अंतहीन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में इंसान भौतिक रूप से आगे बढ़ता दिख रहा है, लेकिन भीतर से असंतुलन, तनाव और खालीपन भी गहराता जा रहा है। ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं, GDP के आंकड़े लगातार ऊपर जा रहे हैं, मगर सवाल यह है कि क्या यह विकास मनुष्य को सच में सुखी और संतुलित बना पा रहा है? इसी बुनियादी सवाल से जन्म हुआ है पुरुषार्थिक मॉडल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे जयपुर में 92 वर्षीय वरिष्ठ प्रोफेसर और चिंतक डॉ. आनंद कश्यप ने विकसित किया है।

डॉ. कश्यप का यह मॉडल भारतीय दर्शन की प्राचीन अवधारणा—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चार पुरुषार्थों पर आधारित है, लेकिन इसे वे केवल आध्यात्मिक उपदेश तक सीमित नहीं रखते। उनके अनुसार, ये पुरुषार्थ मानव जीवन के ऐसे वैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार हैं, जिनके बिना कोई भी समाज संतुलित नहीं रह सकता।

डॉ. कश्यप कहते हैं कि आधुनिक व्यवस्था में जीवन का संतुलन टूट चुका है। आज समाज का केंद्र अर्थ (आर्थिक वृद्धि) और काम (उपभोग और इच्छाएं) बन गए हैं, जबकि धर्म यानी नैतिकता और मोक्ष यानी आंतरिक शांति व चेतना हाशिये पर चली गई है। नतीजा यह हुआ कि विकास तो हुआ, लेकिन तनाव, हिंसा, अवसाद और असंतोष भी उसी रफ्तार से बढ़े।

पुरुषार्थिक मॉडल इसी असंतुलन को सुधारने का प्रयास है। यह मॉडल मानता है कि केवल आर्थिक प्रगति को ही विकास मान लेना एक बड़ी भूल है। जब तक मनुष्य के भीतर संतुलन नहीं होगा, तब तक बाहरी प्रगति टिकाऊ नहीं हो सकती।

मॉडल का एक अहम पहलू है प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन। डॉ. कश्यप के अनुसार, आज की दुनिया केवल प्रवृत्ति पर चल रही है—काम करो, कमाओ, आगे बढ़ो। लेकिन इस दौड़ में निवृत्ति यानी ठहराव, आत्मचिंतन, मौन और आत्ममंथन लगभग गायब हो गया है।

वे स्पष्ट करते हैं कि निवृत्ति पलायन नहीं है। यह रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब समाज केवल बाहरी क्रियाओं में उलझ जाता है, तो भीतर का संतुलन बिगड़ता है और तनाव जन्म लेता है। संतुलित समाज वही है, जहां प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ-साथ चलें।

पुरुषार्थिक मॉडल का एक अनोखा और रोचक सिद्धांत है—अभाव, भाव और स्वभाव की उलटी डायलेक्टिक्स।

डॉ. कश्यप बताते हैं कि हर क्रिया अभाव से शुरू होती है—कुछ पाने की कमी। जब वह कमी पूरी होती है, तो भाव यानी उपलब्धि का अनुभव आता है। लेकिन आधुनिक समाज यहीं अटक जाता है। यह भाव फिर नए अभाव को जन्म देता है और उपभोग का अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है।

डॉ. कश्यप इस चक्र से आगे स्वभाव की बात करते हैं, जहां संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि समझ, विवेक और चेतना से आता है। यही वह बिंदु है, जहां उपभोग ज्ञान में बदलता है और जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है।

पुरुषार्थिक मॉडल का सबसे मजबूत आधार शिक्षा है। डॉ. कश्यप का मानना है कि आज की शिक्षा प्रणाली कुशल श्रमिक तो बना रही है, लेकिन संतुलित और संवेदनशील मनुष्य नहीं। यह मॉडल ऐसी शिक्षा की वकालत करता है, जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ अनलर्निंग, आत्ममंथन, नैतिकता, ध्यान और संवेदनशीलता को भी जगह मिले।

उनके अनुसार, शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि करुणा, आत्मनियंत्रण और रचनात्मकता से युक्त नागरिक तैयार करना होना चाहिए।

डॉ. कश्यप आधुनिक समाज को ‘सिविल सोसायटी’ कहते हैं, जहां कानून और संस्थाएं व्यवस्था तो बनाती हैं, लेकिन आंतरिक जिम्मेदारी पैदा नहीं कर पातीं। इसके विपरीत, पुरुषार्थिक मॉडल ‘क्रिएटिव सोसायटी’ की कल्पना करता है, जहां लोग डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि चेतना और रचनात्मक आनंद से सामाजिक भागीदारी करें।

यह मॉडल शासन में नैतिक नेतृत्व, पारदर्शिता और सांस्कृतिक समझ पर जोर देता है। अर्थव्यवस्था में यह GDP से आगे बढ़कर मानव कल्याण और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देता है।