जयपुर शहर की फिजाओं में अब नहीं होगा धुएं का जहर, इलेक्ट्रिक बसों से बदली रफ्तार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद बस का टिकट लिया और अमर जवान ज्योति से स्टेट हेंगर तक का सफर तय किया, तो यह महज एक औपचारिकता नहीं थी। यह संदेश था कि अब सरकार की नजर उन सुख-सुविधाओं पर है जो लंबे समय से आम नागरिक की पहुंच से दूर थीं।
जयपुर की सड़कों पर आज सुबह का सूरज एक नई उम्मीद की रोशनी लेकर निकला था। अमर जवान ज्योति के पास खड़ी कतारबद्ध नीली और सफेद रंग की चमचमाती बसें सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि जयपुरवासियों के बदलते कल का सपना हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब इन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, तो केवल वाहनों का संचालन शुरू नहीं हुआ, बल्कि प्रदूषण से घुटते शहर ने पहली बार खुलकर सांस लेने की शुरुआत की है।
आम आदमी की सुखद यात्रा का सपना हुआ सच
अक्सर भीड़भाड़ वाली बसों में धक्के खाते, धुएं से परेशान और पसीने में तरबतर होकर दफ्तर जाने वाले जयपुर के आम आदमी के लिए यह खबर किसी दिवाली के तोहफे से कम नहीं है। अब कल्पना कीजिए, आप बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कब पुरानी खटारा बस आएगी। अब शहर की सड़कों पर बिना शोर मचाती, बिना काला धुआं उगलती और पूरी तरह से वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। यह सुविधा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि उन महिलाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए है जो अब तक सार्वजनिक परिवहन की चुनौतियों से जूझ रहे थे।
मुख्यमंत्री ने खुद लिया बस का जायजा
जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद बस का टिकट लिया और अमर जवान ज्योति से स्टेट हेंगर तक का सफर तय किया, तो यह महज एक औपचारिकता नहीं थी। यह संदेश था कि अब सरकार की नजर उन सुख-सुविधाओं पर है जो लंबे समय से आम नागरिक की पहुंच से दूर थीं। बस के अंदर लगी सीसीटीवी कैमरे की आंखें अब हर महिला को यह एहसास कराएंगी कि वे सुरक्षित हैं। पैनिक बटन की सुविधा यह भरोसा दिलाती है कि किसी भी आपात स्थिति में मदद बस एक बटन की दूरी पर है।
भीलवाड़ा से लेकर पूरे प्रदेश में गूंजी आधुनिकता की गूंज
भीलवाड़ा के लोगों के लिए भी आज का दिन कम उत्साह भरा नहीं था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब वहां 18 बसों का शुभारंभ हुआ, तो ऐसा लगा जैसे आधुनिकता की एक लहर जयपुर से निकलकर प्रदेश के अन्य जिलों तक अपनी पहुंच बना रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत राजस्थान के आठ प्रमुख शहरों को जोड़ने का यह लक्ष्य एक बड़े बदलाव की नींव है। आने वाले समय में जब कुल 1150 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी, तो ये केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएंगी, बल्कि ये पर्यावरण को बचाने का एक बड़ा मोर्चा भी संभालेंगी।
पर्यावरण और विकास का अनूठा संगम
इस पहल के पीछे की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सिर्फ परिवहन का मामला नहीं है। इसे हरियालो राजस्थान के संकल्प के साथ जोड़ा गया है। सरकार ने बीस करोड़ पौधारोपण का जो लक्ष्य रखा है, वह इस बात का सबूत है कि हम विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को नहीं भूल रहे हैं। मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान इस पूरी योजना को एक भावनात्मक गहराई देता है। यह विकास की एक ऐसी तस्वीर है जहां कंक्रीट की सड़कों पर दौड़ती बसें और पेड़ों की छांव एक साथ चल रहे हैं।
नई तकनीक से बदलेगा शहर का मिजाज
याद कीजिए, जब भी हम मेट्रो शहरों की बात करते थे, तो मन में एक हसरत होती थी कि काश हमारे शहर में भी ऐसी साफ-सुथरी और तकनीक से लैस बसें होतीं। आज वह हसरत पूरी हो रही है। चालक और परिचालक से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो संतोष था, वह दर्शाता है कि प्रशासन को पता है कि बदलाव की शुरुआत जमीन से होती है। इन बसों की सवारी करते समय अब आप ईंधन के धुएं के बजाय एसी की ठंडक और आधुनिक तकनीक के साथ एक सुखद यात्रा का अनुभव करेंगे।
विकसित राजस्थान का संकल्प और भविष्य की राह
विकसित राजस्थान 2047 का जो सपना देखा गया है, उसकी रफ्तार अब इलेक्ट्रिक बसों के पहियों से तेज होने वाली है। डबल डेकर बसों के आने के बाद पर्यटकों को जो अनुभव मिलेगा, वह राजस्थान की पर्यटन नगरी के रूप में पहचान को और भी मजबूती देगा। यह दिन उन सभी जयपुरवासियों के लिए है जो दिन भर कड़ी धूप और धूल में संघर्ष करते हुए अपने काम पर जाते हैं। आज से आपकी यात्रा का सफर सिर्फ एक रास्ता तय करना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक अनुभव बन जाएगा। गुलाबी नगरी अब ई-बस की नीली रोशनी के साथ अपनी नई और आधुनिक पहचान की ओर कदम बढ़ा चुकी है। भविष्य की राह अब धुएं से मुक्त और आरामदायक है, और इसकी शुरुआत आज अमर जवान ज्योति के उस मंच से हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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