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जयपुर रेलवे स्टेशन पर अब बिना टिकट पकड़े गए तो होगी जेब ढीली

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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सोचिए उस मजदूर के बारे में जो सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर शहर आता है ताकि परिवार का पेट पाल सके। अगर उसके पास टिकट नहीं है, तो उसे अब अपनी दिन भर की कमाई से भी अधिक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नया नियम उस यात्री के लिए एक चेतावनी है 

जयपुर रेलवे स्टेशन पर अब बिना टिकट पकड़े गए तो होगी जेब ढीली

रेलवे का सफर अब पहले जैसा आसान नहीं रहा, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर जल्दबाजी में या अनजाने में नियमों को दरकिनार कर देते हैं। आज 20 जून से भारतीय रेलवे ने अपनी नियमावली में एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है, जो सीधे आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। करीब 13 साल के लंबे अंतराल के बाद रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। अब अगर आप ट्रेन की पटरी पर बिना वैध टिकट के कदम रखते हैं, तो आपको दंड के रूप में कम से कम 500 रुपये चुकाने होंगे।

जुर्माने की गणित और भारी भरकम दंड

यह बदलाव सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस आम यात्री की दिनचर्या में आया एक बड़ा झटका है, जो अक्सर नौकरी, घर या आपात स्थिति के लिए हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ लेता है। पहले यह न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये था, जो साल 2013 में तय किया गया था। लेकिन अब 13 साल बाद रेलवे ने अपनी सख्ती दिखाते हुए इसे 500 रुपये कर दिया है। याद रखिए, यह 500 रुपये केवल जुर्माना है, आपको अपनी यात्रा का पूरा किराया भी अलग से देना होगा। यानी अब बिना टिकट सफर करना न सिर्फ कानूनन गलत है, बल्कि आर्थिक रूप से भी आपकी कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है।

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आर्थिक मार और आम आदमी का संघर्ष

सोचिए उस मजदूर के बारे में जो सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर शहर आता है ताकि परिवार का पेट पाल सके। अगर उसके पास टिकट नहीं है, तो उसे अब अपनी दिन भर की कमाई से भी अधिक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नया नियम उस यात्री के लिए एक चेतावनी है जो हमेशा से यह मानकर चलता था कि टीटीई से सेटिंग हो जाएगी या मामूली जुर्माना देकर काम चल जाएगा। रेलवे का यह कड़ा रुख संदेश साफ दे रहा है कि नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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दूसरे के टिकट पर सफर करना अब जोखिम भरा

रेलवे बोर्ड ने सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहकर अपनी व्यवस्था को और भी पारदर्शी और कठोर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने किसी परिचित के टिकट पर खुद यात्रा कर लेते हैं, यह सोचकर कि नाम से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब ऐसे यात्रियों की खैर नहीं है। दूसरे के नाम के टिकट पर सफर करते पकड़े जाने पर न केवल आपका टिकट जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह उन लोगों के लिए एक सबक है जो टिकट को महज एक कागजी टुकड़ा समझते हैं।

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स्टेशन परिसर में अवैध गतिविधियों पर नकेल

इस नए बदलाव के दायरे में वे लोग भी आते हैं जो स्टेशन के शांत माहौल में अपनी रोजी-रोटी तलाशते हैं। अनाधिकृत रूप से सामान बेचना, फेरी लगाना या स्टेशन परिसर में भीख मांगना अब और भी महंगा पड़ने वाला है। ऐसे मामलों में 2000 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है और बार-बार ऐसा करते पकड़े जाने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यह उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो रेलवे स्टेशन को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।

अमल में लाने के लिए रेलवे की सख्त तैयारी

रेलवे के सभी जोनल कार्यालयों को यह निर्देश दिए गए हैं कि इन नए नियमों की जानकारी हर छोटे-बड़े स्तर तक पहुंचाई जाए। टिकट चेकिंग स्टाफ से लेकर कमर्शियल विभाग तक, हर कर्मचारी को अब सख्ती बरतने को कहा गया है। यह अचानक हुआ बदलाव रेलवे की कार्यप्रणाली में एक नई अनुशासन वाली संस्कृति लाने की कोशिश है।

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी

आज से रेलवे स्टेशन पर दिखती भीड़ में शायद अब एक डर भी नजर आए, जो इस भारी जुर्माने से जुड़ा है। यह खबर एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अपनी यात्रा को हल्के में लेते हैं। समय बदल चुका है और नियम भी। अब स्टेशन पर कदम रखने से पहले अपनी जेब में वैध टिकट का होना सुनिश्चित कर लें, वरना यह 500 रुपये का जुर्माना आपकी पूरी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकता है। सुरक्षित यात्रा करें और नियमों का पालन करें, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश खत्म हो चुकी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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