जयपुर में रेल मंत्री के कार्यक्रम में बिजली ने कर दी किरकिरी; ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में 3 बार बिजली गुल
बिजली कटौती कुछ सेकंड या एक-दो मिनट की नहीं थी। जानकारी के अनुसार करीब 13 मिनट तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंधेरे में ही मीडिया को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोग मोबाइल फोन की रोशनी और आपातकालीन व्यवस्था के सहारे स्थिति संभालते नजर आए।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक कई सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। खास बात यह रही कि उस समय मंच पर रेल मंत्री के साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे।
अचानक छाया अंधेरा, मीडिया हॉल में पसरा सन्नाटा
कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था और रेल मंत्री मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली चली गई। देखते ही देखते पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। कुछ क्षणों के लिए मीडिया कर्मियों और मौजूद लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई। हालांकि कार्यक्रम को रोका नहीं गया और रेल मंत्री ने बिना किसी व्यवधान के अपनी बात जारी रखी।
13 मिनट तक अंधेरे में संबोधित करते रहे रेल मंत्री
बिजली कटौती कुछ सेकंड या एक-दो मिनट की नहीं थी। जानकारी के अनुसार करीब 13 मिनट तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंधेरे में ही मीडिया को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोग मोबाइल फोन की रोशनी और आपातकालीन व्यवस्था के सहारे स्थिति संभालते नजर आए।
ऊर्जा मंत्री बाहर निकले, बिजली आने पर लौटे
घटना का सबसे चर्चित पहलू यह रहा कि बिजली जाने के कुछ समय बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हॉल से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति को लेकर जानकारी लेने और व्यवस्था की समीक्षा के लिए वे बाहर गए थे। बाद में जब बिजली बहाल हुई तो वे दोबारा कार्यक्रम में शामिल हुए।
एक बार नहीं, पूरे कार्यक्रम में 3 बार गुल हुई बिजली
मामला केवल एक बार की बिजली कटौती तक सीमित नहीं रहा। पूरे कार्यक्रम के दौरान कुल तीन बार बिजली बाधित हुई। ऐसे में भाजपा मुख्यालय जैसी महत्वपूर्ण जगह पर बार-बार बिजली जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। राजनीतिक हलकों में भी इस घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।
गहलोत पर भी साधा निशाना
मीडिया संवाद के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा स्पष्ट नीति और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के साथ काम करती है।
बोले- जादूगर अपना जादू करते रहें
अश्विनी वैष्णव ने बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, “भाजपा जनता का विश्वास जीतकर देश के नवनिर्माण के लिए काम कर रही है। तोड़फोड़ और ऐसे काम जादूगरों के होते हैं, वे अपना जादू ही करते रहें।”
उनके इस बयान को राजस्थान की राजनीति में चल रही भाजपा-कांग्रेस की तकरार से जोड़कर देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अशोक गहलोत को उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर "जादूगर" कहकर संबोधित करते रहे हैं।
बिजली से ज्यादा चर्चा अंधेरे की
कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा रेल परियोजनाओं से ज्यादा बिजली गुल होने की रही। जिस मंच पर रेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री एक साथ मौजूद हों और वहीं बार-बार बिजली चली जाए, उसे लेकर लोगों ने भी हैरानी जताई।
जयपुर भाजपा मुख्यालय में हुई यह घटना भले कुछ मिनटों की रही हो, लेकिन इसने बिजली व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों और राजनीतिक संदेशों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। रेल मंत्री का अंधेरे में 13 मिनट तक संबोधन और ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में बिजली कटौती अब दिनभर चर्चा का विषय बनी रही।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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