जयपुर में 4 करोड़ की घड़ियां उड़ाईं, बिहार में जा छिपे चोर; 800 CCTV से खुली पोल

मामला जयपुर के टोंक रोड पर ग्लास फैक्ट्री के पास स्थित राडो घड़ी शोरूम में 1 अक्टूबर को हुई चोरी का है। पुलिस के मुताबिक, बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले शोरूम की रेकी की थी।

मामला जयपुर के टोंक रोड पर ग्लास फैक्ट्री के पास स्थित राडो घड़ी शोरूम में 1 अक्टूबर को हुई चोरी का है। पुलिस के मुताबिक, बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले शोरूम की रेकी की थी।

जयपुर में चोरों ने ऐसा हाथ साफ किया कि पुलिस भी चकरा गई। टोंक रोड पर राडो के शोरूम का शटर तोड़कर बदमाश महज 30 से 35 मिनट में करीब 4 करोड़ रुपए की 251 महंगी घड़ियां समेट ले गए। वारदात के बाद आरोपी ऐसे गायब हुए कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को करीब 3 हजार किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। 800 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए, 50 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई और निगरानी नेपाल सीमा तक पहुंची। आखिरकार 26 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने बिहार के मोतिहारी जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चाल उलटी पड़ गई और पैर फ्रैक्चर हो गया।

30 मिनट में शोरूम साफ, 251 घड़ियां लेकर हुए फरार मामला जयपुर के टोंक रोड पर ग्लास फैक्ट्री के पास स्थित राडो घड़ी शोरूम में 1 अक्टूबर को हुई चोरी का है। पुलिस के मुताबिक, बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले शोरूम की रेकी की थी। इसके बाद मौका देखकर शटर तोड़ा और करीब 30 से 35 मिनट के भीतर 251 महंगी घड़ियां चोरी कर फरार हो गए। चोरी गई घड़ियों की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई गई है।

वारदात के बाद बजाज नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। इतनी बड़ी चोरी के बाद पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए विशेष टीमें बनाईं। जांच में बजाज नगर थाना पुलिस के साथ सीएसटी और डीएसटी जयपुर पूर्व की टीमें जुट गईं।

800 CCTV खंगाले, 3 हजार किलोमीटर तक पीछा डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा के मुताबिक, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों से जांच शुरू की। इसके बाद बदमाशों के आने-जाने के रास्तों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के CCTV फुटेज खंगाले गए। एक-एक सुराग जोड़ते हुए पुलिस जयपुर से बाहर निकलकर कोटपुतली, गुरुग्राम, दिल्ली और गाजियाबाद तक पहुंची।

जांच के दौरान 50 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों और उनके संभावित ठिकानों से जुड़े सुराग मिलते गए। करीब 3 हजार किलोमीटर की भागदौड़ और 800 से अधिक CCTV फुटेज की पड़ताल के बाद जांच बिहार के मोतिहारी जिले के घोड़ासहन इलाके तक पहुंच गई।

नेपाल बॉर्डर तक रखी नजर, फिर घोड़ासहन में दबिश पुलिस को आशंका थी कि चोरी की घड़ियां दूसरे शहर या देश में खपाई जा सकती हैं। इसी वजह से नेपाल के बीरगंज और रक्सौल बॉर्डर क्षेत्र में भी निगरानी रखी गई। पुलिस ने संभावित ठिकानों और संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी।

आखिरकार पुलिस ने बिहार के मोतिहारी जिले से अजय प्रसाद जायसवाल और दिनेश पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, दोनों घोड़ासहन गैंग से जुड़े हैं। आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। अब पुलिस चोरी की घड़ियों की बरामदगी और गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचने में जुटी है।

भागने के लिए दीवार से कूदा, पैर में हो गया फ्रैक्चर गिरफ्तारी के बाद भी एक आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। मालवीय नगर के एसीपी शिवदयाल के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अजय प्रसाद जायसवाल को स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने दीवार से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन इस कोशिश में उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसे इलाज के लिए जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गैंग के 8 सदस्यों के नाम आए सामने पुलिस की जांच में इस वारदात में कथित रूप से शामिल आठ लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें सुबोध उर्फ विकास डूम, सुरेंद्र प्रसाद उर्फ बैला, अरुण शाह, श्याम बाबू उर्फ गुल्लीशाह, अजय प्रसाद जायसवाल, राजा मलाह उर्फ साहनी, राजकुमार मलाह और दिनेश पासवान शामिल हैं। पुलिस बाकी संदिग्धों की तलाश कर रही है।

मोबाइल, ज्वेलरी और महंगी दुकानों पर भी नजर पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह अलग-अलग शहरों में महंगी घड़ियों, मोबाइल फोन और ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाता था। बदमाश पहले रेकी करते और फिर दुकान के सामने पर्दा या बेडशीट लगाकर शटर तोड़ते थे, ताकि उनकी गतिविधियां आसानी से दिखाई न दें।