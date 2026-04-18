जयपुर में प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ करने वाला शातिर दबोचा; MP से गिरफ्तारी

राजधानी में महिलाओं को निशाना बनाकर सरेराह छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को आखिरकार जयपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मुरैना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया

राजधानी में महिलाओं को निशाना बनाकर सरेराह छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को आखिरकार जयपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मुरैना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान वह पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान गिरने से उसके हाथ-पैर फ्रैक्चर हो गए। पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर लाकर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में उसके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी की पहचान राहुल घुरैया उर्फ राज उर्फ राहुल गुर्जर (33) निवासी ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। आरोपी के साथ उसके दो साथी—शुभम अग्रवाल उर्फ सिद्धार्थ (29) निवासी निवाई (टोंक) और बाबूलाल बराला (28) निवासी मुहाना—को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा फरारी के दौरान इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है।

एक महीने में 4 महिलाओं से छेड़छाड़, जांच में सामने आया है कि आरोपी राहुल गुर्जर आदतन अपराधी है और उसने पिछले एक महीने के भीतर जयपुर के अलग-अलग इलाकों में चार महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। आरोपी सरेराह महिलाओं को निशाना बनाता था और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। उसके इस पैटर्न से शहर में दहशत का माहौल बन गया था।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जवाहर सर्किल, सांगानेर, बजाज नगर और रामनगरिया क्षेत्रों में महिलाओं से छेड़छाड़ करना कबूल किया है। इन घटनाओं को लेकर संबंधित थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की वारदातों में लिप्त था और उसे पकड़ना चुनौती बन गया था।

स्पा सेंटर की आड़ में ठिकाना 25 मार्च को मालवीय नगर इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो सामने आने के बाद 12 अप्रैल को जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ पिछले करीब छह महीने से जयपुर में तीन स्पा सेंटर चला रहा था। इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल वह छिपने और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था।

कई राज्यों में छिपता रहा आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी के दोनों साथियों ने उसे फरार होने में मदद की। उन्होंने उसके लिए कार की व्यवस्था की, जिसके जरिए वह जयपुर से भाग निकला। पुलिस से बचने के लिए आरोपी अलग-अलग राज्यों में छिपता रहा। वह पाली, गुजरात, ग्वालियर और मुरैना जैसे स्थानों पर लगातार ठिकाने बदलता रहा।

15 अप्रैल को आरोपी ने अचानक मुरैना कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की। यह अर्जी उसने वर्ष 2018 के एक पुराने डकैती मामले में लगाई थी। लेकिन जयपुर पुलिस को उसकी लोकेशन मिल चुकी थी।

कोर्ट से भागने की कोशिश पड़ी भारी जयपुर पुलिस ने तुरंत मुरैना कोर्ट में आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए आवेदन किया। जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश की। इस दौरान वह गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ और पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया।

घटना के बाद पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलवाया और सुरक्षा के बीच जयपुर लेकर आई। यहां उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

आपराधिक इतिहास लंबा पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी राहुल गुर्जर पर मध्यप्रदेश में कुल 33 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, मारपीट, पीटा एक्ट और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वहीं जयपुर में भी उसके खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर है और वह महिलाओं को निशाना बनाकर वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क तथा अन्य संभावित अपराधों की जांच की जा रही है।