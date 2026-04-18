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जयपुर में प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ करने वाला शातिर दबोचा; MP से गिरफ्तारी

Apr 18, 2026 07:55 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजधानी में महिलाओं को निशाना बनाकर सरेराह छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को आखिरकार जयपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मुरैना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया

जयपुर में प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ करने वाला शातिर दबोचा; MP से गिरफ्तारी

राजधानी में महिलाओं को निशाना बनाकर सरेराह छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को आखिरकार जयपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मुरैना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान वह पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान गिरने से उसके हाथ-पैर फ्रैक्चर हो गए। पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर लाकर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में उसके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी की पहचान राहुल घुरैया उर्फ राज उर्फ राहुल गुर्जर (33) निवासी ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। आरोपी के साथ उसके दो साथी—शुभम अग्रवाल उर्फ सिद्धार्थ (29) निवासी निवाई (टोंक) और बाबूलाल बराला (28) निवासी मुहाना—को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा फरारी के दौरान इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है।

एक महीने में 4 महिलाओं से छेड़छाड़,

जांच में सामने आया है कि आरोपी राहुल गुर्जर आदतन अपराधी है और उसने पिछले एक महीने के भीतर जयपुर के अलग-अलग इलाकों में चार महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। आरोपी सरेराह महिलाओं को निशाना बनाता था और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। उसके इस पैटर्न से शहर में दहशत का माहौल बन गया था।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जवाहर सर्किल, सांगानेर, बजाज नगर और रामनगरिया क्षेत्रों में महिलाओं से छेड़छाड़ करना कबूल किया है। इन घटनाओं को लेकर संबंधित थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की वारदातों में लिप्त था और उसे पकड़ना चुनौती बन गया था।

स्पा सेंटर की आड़ में ठिकाना

25 मार्च को मालवीय नगर इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो सामने आने के बाद 12 अप्रैल को जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ पिछले करीब छह महीने से जयपुर में तीन स्पा सेंटर चला रहा था। इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल वह छिपने और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था।

कई राज्यों में छिपता रहा आरोपी

एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी के दोनों साथियों ने उसे फरार होने में मदद की। उन्होंने उसके लिए कार की व्यवस्था की, जिसके जरिए वह जयपुर से भाग निकला। पुलिस से बचने के लिए आरोपी अलग-अलग राज्यों में छिपता रहा। वह पाली, गुजरात, ग्वालियर और मुरैना जैसे स्थानों पर लगातार ठिकाने बदलता रहा।

15 अप्रैल को आरोपी ने अचानक मुरैना कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की। यह अर्जी उसने वर्ष 2018 के एक पुराने डकैती मामले में लगाई थी। लेकिन जयपुर पुलिस को उसकी लोकेशन मिल चुकी थी।

कोर्ट से भागने की कोशिश पड़ी भारी

जयपुर पुलिस ने तुरंत मुरैना कोर्ट में आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए आवेदन किया। जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश की। इस दौरान वह गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ और पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया।

घटना के बाद पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलवाया और सुरक्षा के बीच जयपुर लेकर आई। यहां उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

आपराधिक इतिहास लंबा

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी राहुल गुर्जर पर मध्यप्रदेश में कुल 33 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, मारपीट, पीटा एक्ट और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वहीं जयपुर में भी उसके खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर है और वह महिलाओं को निशाना बनाकर वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क तथा अन्य संभावित अपराधों की जांच की जा रही है।

पुलिस की सख्ती से खुली वारदातों की परतें

जयपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी और उसके साथियों ने स्पा सेंटर की आड़ में और किन-किन अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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