जयपुर के 60 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती

हीरापुरा जीएसएस से जुड़े इलाकों में शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस दौरान करणी विहार, वर्धमान नगर, राजेंद्र प्रसाद नगर और आसपास की कई कॉलोनियों में बिजली बंद रहेगी।

जयपुर के जयसिंहपुरा खोर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।

जयपुर में शुक्रवार को बिजली कटौती लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। शहर के 60 से अधिक इलाकों में मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई बंद रहेगी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली कटौती अलग-अलग क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक जारी रहेगी। यानी कुछ इलाकों में लोगों को लगातार 4 घंटे, तो कुछ क्षेत्रों में 5 घंटे तक बिना बिजली के रहना पड़ सकता है। इसका असर घरों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ सकता है।

बिजली कटौती को देखते हुए लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें। खासकर घर से काम करने वाले लोगों, दुकानदारों और बिजली से चलने वाले उपकरणों पर निर्भर रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप भी जयपुर में रहते हैं, तो घर से निकलने या अपने काम की योजना बनाने से पहले प्रभावित इलाकों की सूची जरूर देख लें।

सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी बिजली हीरापुरा जीएसएस से जुड़े इलाकों में शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस दौरान करणी विहार, वर्धमान नगर, राजेंद्र प्रसाद नगर और आसपास की कई कॉलोनियों में बिजली बंद रहेगी। इस सूची में आवासीय कॉलोनियों के साथ कई अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं।

इन इलाकों में रहेगी बिजली कटौती हीरापुरा, करणी विहार, वर्धमान नगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर, सुंदर नगर, जगदंबा नगर, रजनी विहार, गोविंद नगर, हनुमान वाटिका, गणेश नगर, एकता नगर, सुमन बिहार, जानकी विहार, विकास नगर, कुम्हार की होटल, पार्वती विहार, कनक विहार, कमला नेहरू नगर, केसीसी नगर, चौधरी नगर, नेहरू नगर, उमा कॉलोनी, जैन विहार, महिमा वेलेंटाइन, केशवपुरा गांव, आजाद नगर, गजसिंहपुरा, पवन विहार, परवाना विहार, ग्रीन एवेन्यू नगर, संगम विहार, हनुमान नगर, राधा विहार, पश्चिम विहार, चौरेड़िया सिटी, विधानसभा नगर, वैशाली प्राइम, आम्रपाली नगर, सागर कॉलोनी के पास, जेपी सर्किल, मुकंदपुरा रोड स्थित सरकारी स्कूल के आसपास, वृंदावन विहार, खारड़ा कॉलोनी, आरआईटी कॉलेज, लाडा की ढाणी, गोविंद विहार, कृष्णा विहार, न्यू खारड़ा कॉलोनी, सिरसी रोड, शिवनाथ विहार, खुशी विहार, रामरतन कॉलोनी और आसपास के प्रभावित क्षेत्र।

जयसिंहपुरा खोर समेत इन इलाकों में 5 घंटे का पावर कट जयपुर के जयसिंहपुरा खोर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। यानी यहां रहने वाले लोगों को करीब 5 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रहने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

इन इलाकों में बंद रहेगी बिजली जयसिंहपुरा खोर, जेडीए ए ब्लॉक, जेडीए बी ब्लॉक, जेडीए सी ब्लॉक, कुंड रोड, नंद वाटिका, नायला रोड, बड़ी का बास, नंबर 2 बस स्टैंड, पंचवटी, रोहित नगर, केशव नगर, द्वारकापुरी और आसपास के प्रभावित क्षेत्र।