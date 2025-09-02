बस्तियों से कॉलेज कैंपस तक,जयपुर में महिला सुरक्षा पर पुलिस का मास्टरप्लान

शहर की सड़कों से लेकर कॉलेज कैंपस और बस्तियों तक… हर जगह पुलिस की खास मौजूदगी नजर आई। कोई नहीं जानता था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है।

शहर की सड़कों से लेकर कॉलेज कैंपस और बस्तियों तक… हर जगह पुलिस की खास मौजूदगी नजर आई। कोई नहीं जानता था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। फिर खुलासा हुआ कि जयपुर पुलिस ‘‘सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी’’ नामक एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान ने अब तक 1 लाख 36 हजार 504 महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक कर चौंका दिया है।

दरअसल, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशों के बाद महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया। इसके बाद जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने यह अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देना और पुलिस-जन सहयोग को मजबूत करना है।

अभियान में कई तरह के कार्यक्रम शामिल किए गए, जो शहर के अलग-अलग हिस्सों में चुपचाप शुरू हुए और धीरे-धीरे पूरे जयपुर में फैल गए। शुरुआत कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से हुई। भूरा टीबा, हरमाड़ा, वाल्मीकि नगर, ज्योति नगर और अन्य बस्तियों में जब महिला पुलिस अधिकारी पहुंचीं तो वहां की महिलाओं को लगा कि यह सामान्य विजिट है। लेकिन हकीकत में यह अभियान का हिस्सा था। यहां 25,165 महिलाओं को जागरूक किया गया।

इसके बाद अचानक वॉक एंड टॉक प्रोग्राम शुरू हुआ। चित्रकूट स्टेडियम, सेंट्रल पार्क, गोविंद देवजी मंदिर और 331 स्थानों पर महिला पुलिस अधिकारियों ने आमजन से संवाद किया। एक-एक बातचीत के जरिए 27,595 महिलाएं लाभान्वित हुईं।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा रहा इंस्टीट्यूशन आउटरीच प्रोग्राम। महारानी कॉलेज, बियानी कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी, एमजीडी गर्ल्स स्कूल और कनोडिया कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों में अचानक पुलिस टीमें पहुंचीं। छात्राओं को लगा जैसे कोई विशेष चेकिंग हो रही है, लेकिन यह अभियान का हिस्सा निकला। यहां 59,956 छात्राओं व महिलाओं को कानून और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।

अभियान यहीं खत्म नहीं हुआ। महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए चरित्र सत्यापन अभियान भी चलाया गया। इसमें ऑटो, मिनी बस और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों का सत्यापन किया गया। इसी बीच बीट सशक्तिकरण के तहत महिला कांस्टेबलों ने भ्रमण किया और 6,728 महिलाओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षा संबंधी जानकारियां दीं।

एक और अहम पहल रही राजकॉप सिटीजन ऐप का प्रचार। पुलिस ने महिलाओं को न केवल ऐप डाउनलोड करवाया बल्कि इसके “नीड हेल्प” फीचर की जानकारी भी दी। इस तरह 16,848 महिलाओं को सीधे तौर पर डिजिटल सुरक्षा से जोड़ा गया।

पूरे अभियान ने शहर की महिलाओं में भरोसे की नई लहर पैदा कर दी। कहीं अचानक आई पुलिस टीम ने महिलाओं को सुरक्षा के नए उपाय बताए, तो कहीं सुबह-सुबह पार्कों में टहलते हुए लोग वॉक एंड टॉक प्रोग्राम से चौंक गए। धीरे-धीरे यह साफ हुआ कि यह कोई सामान्य कवायद नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए पुलिस की सुनियोजित रणनीति थी।