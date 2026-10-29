पुलिस अफसर का ट्रांसफर हुआ तो भी टेंशन नहीं; जयपुर में QR कोड पर मिलेगी अपडेटेड जानकारी

अक्सर लोगों को अपने इलाके के बीट अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर या संबंधित थाने का संपर्क नंबर पता नहीं होता। किसी समस्या या शिकायत के समय यह जानकारी जुटाने के लिए इधर-उधर पूछताछ करनी पड़ती है।

अक्सर लोगों को अपने इलाके के बीट अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर या संबंधित थाने का संपर्क नंबर पता नहीं होता।

जयपुर में अब अपने इलाके के पुलिस अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर पता करने के लिए थाने के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मोबाइल निकालिए, QR कोड स्कैन कीजिए और बीट पुलिस अधिकारी से लेकर DCP तक की जानकारी आपके सामने होगी। जयपुर पुलिस ने आमजन को पुलिस से सीधे जोड़ने के लिए ‘अपनी बीट पुलिस को जानें’ (Know Your Police Beat) पहल शुरू की है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने गुरुवार को इस व्यवस्था का लोकार्पण किया। इसकी शुरुआत मानसरोवर थाना क्षेत्र से की जा रही है। इसके बाद पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में चरणबद्ध तरीके से जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे।

अब एक स्कैन में खुलेगी पुलिस अधिकारियों की पूरी कुंडली अक्सर लोगों को अपने इलाके के बीट अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर या संबंधित थाने का संपर्क नंबर पता नहीं होता। किसी समस्या या शिकायत के समय यह जानकारी जुटाने के लिए इधर-उधर पूछताछ करनी पड़ती है। कई बार सही अधिकारी तक पहुंचने में भी परेशानी होती है।

जयपुर पुलिस की नई व्यवस्था से यह झंझट काफी हद तक खत्म हो सकेगा। हर बीट के लिए अलग QR कोड निर्धारित किया गया है। संबंधित क्षेत्र में लगाए जाने वाले जागरूकता बोर्ड पर मौजूद QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही पुलिस अधिकारियों की जानकारी सामने आ जाएगी।

इसमें संबंधित पुलिस थाने का पता, गूगल लोकेशन और संपर्क नंबर के साथ DCP, अतिरिक्त DCP, ACP, थाना प्रभारी (SHO) और बीट अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर उपलब्ध होगा। यानी अब लोगों को यह पता लगाने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा कि उनके इलाके की जिम्मेदारी किस पुलिस अधिकारी के पास है।

हर बीट में लगेंगे 7 से 10 बोर्ड, ताकि सबकी नजर पड़े पुलिस ने इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के मुताबिक, प्रत्येक बीट क्षेत्र में उपयुक्त स्थानों पर 7 से 10 जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे।

इन बोर्ड का मकसद केवल QR कोड की जानकारी देना नहीं, बल्कि आमजन को अपने क्षेत्र की पुलिस से सीधे जोड़ना है। बोर्ड ऐसी जगहों पर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की नजर उन पर पड़ सके और जरूरत पड़ने पर वे आसानी से कोड स्कैन कर सकें।

मानसरोवर से शुरू होने वाली यह पहल आगे अन्य थाना क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। इसके जरिए पुलिस और नागरिकों के बीच संपर्क को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है।

अफसर का तबादला हुआ तो भी नहीं होगी पुराने नंबर की टेंशन इस पूरी व्यवस्था की सबसे खास बात अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन से जुड़ी है। आमतौर पर किसी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होने के बाद लोगों के पास उसका पुराना मोबाइल नंबर या पुरानी जानकारी ही रहती है। ऐसे में शिकायत या जरूरत के वक्त संपर्क करने में परेशानी होती है।

लेकिन QR कोड आधारित व्यवस्था में संबंधित पद पर तैनात नए अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर अपडेट रहेगा। अधिकारी बदलने पर नागरिकों को हर बार नया बोर्ड तलाशने या अलग से नंबर जुटाने की जरूरत नहीं होगी। QR कोड स्कैन करने पर उपलब्ध कराई गई अद्यतन जानकारी देखी जा सकेगी।

इससे लोगों को अपने इलाके के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचने में आसानी होगी। हालांकि, यह सुविधा तभी प्रभावी होगी, जब अधिकारियों के बदलने पर डिजिटल जानकारी समय पर अपडेट की जाती रहेगी।

पुलिस और पब्लिक के बीच दूरी घटाने की तैयारी जयपुर पुलिस का मानना है कि इस पहल से पुलिस और आमजन के बीच संवाद को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकेगा। नागरिक अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की पहचान कर सकेंगे और जरूरत के मुताबिक सीधे संपर्क कर पाएंगे।

खास तौर पर स्थानीय समस्याओं, शिकायतों और पुलिस से संबंधित जरूरी जानकारी के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। मानसरोवर में इसकी शुरुआत के बाद इसे पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में लागू करने की योजना है।