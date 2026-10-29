पुलिस अफसर का ट्रांसफर हुआ तो भी टेंशन नहीं; जयपुर में QR कोड पर मिलेगी अपडेटेड जानकारी
अक्सर लोगों को अपने इलाके के बीट अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर या संबंधित थाने का संपर्क नंबर पता नहीं होता। किसी समस्या या शिकायत के समय यह जानकारी जुटाने के लिए इधर-उधर पूछताछ करनी पड़ती है।
जयपुर में अब अपने इलाके के पुलिस अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर पता करने के लिए थाने के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मोबाइल निकालिए, QR कोड स्कैन कीजिए और बीट पुलिस अधिकारी से लेकर DCP तक की जानकारी आपके सामने होगी। जयपुर पुलिस ने आमजन को पुलिस से सीधे जोड़ने के लिए ‘अपनी बीट पुलिस को जानें’ (Know Your Police Beat) पहल शुरू की है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने गुरुवार को इस व्यवस्था का लोकार्पण किया। इसकी शुरुआत मानसरोवर थाना क्षेत्र से की जा रही है। इसके बाद पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में चरणबद्ध तरीके से जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे।
अब एक स्कैन में खुलेगी पुलिस अधिकारियों की पूरी कुंडली
अक्सर लोगों को अपने इलाके के बीट अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर या संबंधित थाने का संपर्क नंबर पता नहीं होता। किसी समस्या या शिकायत के समय यह जानकारी जुटाने के लिए इधर-उधर पूछताछ करनी पड़ती है। कई बार सही अधिकारी तक पहुंचने में भी परेशानी होती है।
जयपुर पुलिस की नई व्यवस्था से यह झंझट काफी हद तक खत्म हो सकेगा। हर बीट के लिए अलग QR कोड निर्धारित किया गया है। संबंधित क्षेत्र में लगाए जाने वाले जागरूकता बोर्ड पर मौजूद QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही पुलिस अधिकारियों की जानकारी सामने आ जाएगी।
इसमें संबंधित पुलिस थाने का पता, गूगल लोकेशन और संपर्क नंबर के साथ DCP, अतिरिक्त DCP, ACP, थाना प्रभारी (SHO) और बीट अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर उपलब्ध होगा। यानी अब लोगों को यह पता लगाने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा कि उनके इलाके की जिम्मेदारी किस पुलिस अधिकारी के पास है।
हर बीट में लगेंगे 7 से 10 बोर्ड, ताकि सबकी नजर पड़े
पुलिस ने इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के मुताबिक, प्रत्येक बीट क्षेत्र में उपयुक्त स्थानों पर 7 से 10 जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे।
इन बोर्ड का मकसद केवल QR कोड की जानकारी देना नहीं, बल्कि आमजन को अपने क्षेत्र की पुलिस से सीधे जोड़ना है। बोर्ड ऐसी जगहों पर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की नजर उन पर पड़ सके और जरूरत पड़ने पर वे आसानी से कोड स्कैन कर सकें।
मानसरोवर से शुरू होने वाली यह पहल आगे अन्य थाना क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। इसके जरिए पुलिस और नागरिकों के बीच संपर्क को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है।
अफसर का तबादला हुआ तो भी नहीं होगी पुराने नंबर की टेंशन
इस पूरी व्यवस्था की सबसे खास बात अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन से जुड़ी है। आमतौर पर किसी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होने के बाद लोगों के पास उसका पुराना मोबाइल नंबर या पुरानी जानकारी ही रहती है। ऐसे में शिकायत या जरूरत के वक्त संपर्क करने में परेशानी होती है।
लेकिन QR कोड आधारित व्यवस्था में संबंधित पद पर तैनात नए अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर अपडेट रहेगा। अधिकारी बदलने पर नागरिकों को हर बार नया बोर्ड तलाशने या अलग से नंबर जुटाने की जरूरत नहीं होगी। QR कोड स्कैन करने पर उपलब्ध कराई गई अद्यतन जानकारी देखी जा सकेगी।
इससे लोगों को अपने इलाके के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी तक पहुंचने में आसानी होगी। हालांकि, यह सुविधा तभी प्रभावी होगी, जब अधिकारियों के बदलने पर डिजिटल जानकारी समय पर अपडेट की जाती रहेगी।
पुलिस और पब्लिक के बीच दूरी घटाने की तैयारी
जयपुर पुलिस का मानना है कि इस पहल से पुलिस और आमजन के बीच संवाद को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकेगा। नागरिक अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की पहचान कर सकेंगे और जरूरत के मुताबिक सीधे संपर्क कर पाएंगे।
खास तौर पर स्थानीय समस्याओं, शिकायतों और पुलिस से संबंधित जरूरी जानकारी के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। मानसरोवर में इसकी शुरुआत के बाद इसे पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में लागू करने की योजना है।
लोकार्पण में ये अधिकारी रहे मौजूद
‘अपनी बीट पुलिस को जानें’ पहल के लोकार्पण कार्यक्रम में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. अजय सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) प्रदीप मोहन शर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) डॉ. रामेश्वर सिंह, DCP (क्राइम) योगेश गोयल, DCP साउथ राजर्षि राज और DCP मुख्यालय अनुष्ठा कालिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।