जयपुर में फार्मा माफिया पर शिकंजा,दो फार्मासिस्ट के ठिकानों पर छापा; भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने नशीली दवाइयों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात दो फार्मासिस्टों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाइयों और इंजेक्शन का भारी जखीरा बरामद किया है। इसके साथ ही नशीली दवाइयों की बिक्री से अर्जित नकद राशि भी जब्त की गई है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने नशीली दवाइयों और इंजेक्शन की तस्करी में संलिप्तता स्वीकार कर ली है।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि ड्रग तस्करी के मामले में सुनील कुमार गोयल (37) निवासी गणेश नगर, मानसरोवर, हाल सेक्टर-19 प्रताप नगर और नरेन्द्र सिंह नरुका (39) निवासी अम्बिका कॉलोनी-सेकेंड, सांगानेर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक हैं और फार्मासिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रतिबंधित नशीली दवाइयों और इंजेक्शन की अवैध खरीद-फरोख्त में लंबे समय से शामिल थे।

पुलिस के अनुसार, सीएसटी को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि सांगानेर और प्रताप नगर क्षेत्र में दो फार्मासिस्ट प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी कर रहे हैं और उनके घरों पर बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां संग्रहित हैं। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने रणनीति बनाकर शुक्रवार रात दोनों आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपियों के घरों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुईं। जब्त की गई सामग्री में 3 हजार 465 ट्रोमाडोल कैप्सूल, 100 नशीले इंजेक्शन, 12 हजार 600 अल्प्राजोलम टैबलेट और 1 हजार 210 एविल टैबलेट शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री से प्राप्त 76 हजार 760 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। सभी दवाइयां एनडीपीएस और ड्रग कंट्रोल कानूनों के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रताप नगर और सांगानेर थानों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बरामद प्रतिबंधित दवाइयों और नकद राशि को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे यह नशीली दवाइयां कहां से मंगाते थे और किन-किन इलाकों में सप्लाई करते थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।