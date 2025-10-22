जयपुर पुलिस को मिला नया कमांड स्ट्रक्चर, IPS राहुल प्रकाश संभालेंगे विशेष पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस की बागडोर

संक्षेप: राजस्थान सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव जयपुर पुलिस के ढांचे में किया गया है।

राजस्थान सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव जयपुर पुलिस के ढांचे में किया गया है। राजधानी जयपुर में पहली बार ‘विशेष पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशंस)’ का नया पद सृजित किया गया है। इस जिम्मेदारी की कमान आईपीएस अधिकारी राहुल प्रकाश को सौंपी गई है। वे अब तक जयपुर के आईजी (Inspector General) के पद पर कार्यरत थे।

सरकार के इस कदम को जयपुर पुलिस के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में अब तक पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी स्तर के अधिकारी जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन अब ‘स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस)’ के रूप में एक नया स्तर जोड़ा गया है, जो फील्ड में पुलिस की कार्यवाही, कानून-व्यवस्था, विशेष अभियान और अपराध नियंत्रण की निगरानी करेगा।

सूत्रों के मुताबिक, जयपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में अपराध और ट्रैफिक मैनेजमेंट की जटिलताएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में सरकार ने सोचा कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को विशेष रूप से ऑपरेशंस की कमान देकर पुलिस की ग्राउंड-लेवल कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाए। ‘स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस’ का दायित्व कानून व्यवस्था से जुड़े आपात हालात, बड़े आयोजन, वीआईपी मूवमेंट, और इंटेलिजेंस से जुड़े समन्वय को सशक्त बनाना रहेगा।

आईपीएस राहुल प्रकाश 2006 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें संगठनात्मक व ऑपरेशनल दोनों स्तरों पर मजबूत अधिकारी माना जाता है। वे इससे पहले जयपुर, अजमेर, जोधपुर सहित कई जिलों में एसपी और आईजी के पद पर रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में जयपुर पुलिस ने कई महत्वपूर्ण अभियानों को अंजाम दिया, जिनमें संगठित अपराध और साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय सफलता मिली।

उनकी नई भूमिका में प्राथमिकता जयपुर में अपराध नियंत्रण, फील्ड पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को और सशक्त बनाना होगी।

इस व्यापक पुलिस फेरबदल में जयपुर पुलिस कमिश्नर भी बदले गए हैं। सचिन मित्तल को नया जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को डीजी और आईजी स्तर पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

सरकार के इस कदम से स्पष्ट है कि अब जयपुर पुलिस ‘कमांड एंड कंट्रोल’ मॉडल को नए सिरे से तैयार करने जा रही है, जिसमें एक ओर कमिश्नर प्रशासनिक और नीति निर्माण की भूमिका निभाएंगे, वहीं ‘स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस)’ फील्ड एक्शन और ग्राउंड रेस्पॉन्स को लीड करेंगे।