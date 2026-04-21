Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयपुर पुलिस ने पेश की मिसाल,खोया बैग बना भरोसे की कहानी

Apr 21, 2026 09:41 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

जयपुर में इंसानियत और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने वर्दी की गरिमा को और ऊँचाई दे दी है। श्याम नगर थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल ने लावारिस पड़े बैग को न सिर्फ सुरक्षित रखा

जयपुर पुलिस ने पेश की मिसाल,खोया बैग बना भरोसे की कहानी

जयपुर में इंसानियत और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने वर्दी की गरिमा को और ऊँचाई दे दी है। श्याम नगर थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल ने लावारिस पड़े बैग को न सिर्फ सुरक्षित रखा, बल्कि पूरी प्रक्रिया के तहत उसे असली मालिक तक पहुंचाया। इस घटना ने आम लोगों के बीच पुलिस के प्रति भरोसे को और मजबूत किया है।

चेतक पेट्रोलिंग के दौरान मिला लावारिस बैग

यह घटना सोमवार की है जब कांस्टेबल मुक्राम श्याम नगर थाने की चेतक पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। केटवा नगर क्षेत्र में गश्त के दौरान उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक लावारिस बैग पर पड़ी। बिना किसी देर के उन्होंने बैग को कब्जे में लिया और उसे थाने पहुंचाकर सुरक्षित रखा।

बैग में मिले लाखों के जेवरात और नकदी

थाने में बैग खोलने पर पुलिस भी हैरान रह गई। बैग के अंदर दो सोने के हार, दो कंगन, एक नेकलेस, पांच अंगूठियां, एक OnePlus मोबाइल फोन और ₹10,600 नकद रखे हुए थे। कुल मिलाकर सामान की कीमत करीब ₹30 लाख आंकी गई, जिसे तुरंत मलकाना रजिस्टर में जमा कर दिया गया।

फोन कॉल से मिली असली मालिक तक पहुंच

कुछ ही समय बाद बैग में रखे मोबाइल फोन पर कॉल आया। पुलिस ने कॉल करने वाले को बताया कि बैग सुरक्षित है और उसे श्याम नगर थाने आकर पहचान के लिए बुलाया गया। इसी कॉल ने पूरे मामले को असली मालिक तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

शादी के सफर में गुम हुआ था कीमती बैग

बैग की असली मालिक रिता मिश्रा, केटवा नगर निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों के साथ बीकानेर एक शादी में जा रही थीं। ऑटो में बच्चों को बैठाने की जल्दबाजी में बैग वहीं गिर गया और उन्हें काफी देर बाद इसका पता चला।

थाने में भावुक हुआ पूरा माहौल

पुलिस द्वारा जांच और पहचान प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब बैग रिता मिश्रा को सौंपा गया, तो वे भावुक हो गईं। उनकी आंखों में राहत और आभार के आंसू थे। उन्होंने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी की खुलकर सराहना की।

पुलिस अधिकारियों ने की कांस्टेबल की सराहना

जयपुर दक्षिण के पुलिस उपायुक्त Rajrishi Raj Singh ने कांस्टेबल मुक्राम के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह व्यवहार पुलिस की सच्ची छवि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ईमानदारी जनता का भरोसा पुलिस पर और मजबूत करती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।