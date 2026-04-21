जयपुर पुलिस ने पेश की मिसाल,खोया बैग बना भरोसे की कहानी
जयपुर में इंसानियत और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने वर्दी की गरिमा को और ऊँचाई दे दी है। श्याम नगर थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल ने लावारिस पड़े बैग को न सिर्फ सुरक्षित रखा
जयपुर में इंसानियत और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने वर्दी की गरिमा को और ऊँचाई दे दी है। श्याम नगर थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल ने लावारिस पड़े बैग को न सिर्फ सुरक्षित रखा, बल्कि पूरी प्रक्रिया के तहत उसे असली मालिक तक पहुंचाया। इस घटना ने आम लोगों के बीच पुलिस के प्रति भरोसे को और मजबूत किया है।
चेतक पेट्रोलिंग के दौरान मिला लावारिस बैग
यह घटना सोमवार की है जब कांस्टेबल मुक्राम श्याम नगर थाने की चेतक पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। केटवा नगर क्षेत्र में गश्त के दौरान उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक लावारिस बैग पर पड़ी। बिना किसी देर के उन्होंने बैग को कब्जे में लिया और उसे थाने पहुंचाकर सुरक्षित रखा।
बैग में मिले लाखों के जेवरात और नकदी
थाने में बैग खोलने पर पुलिस भी हैरान रह गई। बैग के अंदर दो सोने के हार, दो कंगन, एक नेकलेस, पांच अंगूठियां, एक OnePlus मोबाइल फोन और ₹10,600 नकद रखे हुए थे। कुल मिलाकर सामान की कीमत करीब ₹30 लाख आंकी गई, जिसे तुरंत मलकाना रजिस्टर में जमा कर दिया गया।
फोन कॉल से मिली असली मालिक तक पहुंच
कुछ ही समय बाद बैग में रखे मोबाइल फोन पर कॉल आया। पुलिस ने कॉल करने वाले को बताया कि बैग सुरक्षित है और उसे श्याम नगर थाने आकर पहचान के लिए बुलाया गया। इसी कॉल ने पूरे मामले को असली मालिक तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
शादी के सफर में गुम हुआ था कीमती बैग
बैग की असली मालिक रिता मिश्रा, केटवा नगर निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों के साथ बीकानेर एक शादी में जा रही थीं। ऑटो में बच्चों को बैठाने की जल्दबाजी में बैग वहीं गिर गया और उन्हें काफी देर बाद इसका पता चला।
थाने में भावुक हुआ पूरा माहौल
पुलिस द्वारा जांच और पहचान प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब बैग रिता मिश्रा को सौंपा गया, तो वे भावुक हो गईं। उनकी आंखों में राहत और आभार के आंसू थे। उन्होंने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी की खुलकर सराहना की।
पुलिस अधिकारियों ने की कांस्टेबल की सराहना
जयपुर दक्षिण के पुलिस उपायुक्त Rajrishi Raj Singh ने कांस्टेबल मुक्राम के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह व्यवहार पुलिस की सच्ची छवि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ईमानदारी जनता का भरोसा पुलिस पर और मजबूत करती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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