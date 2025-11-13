जयपुर कमिश्नरेट ने बदले 10 पुलिस निरीक्षक,साइबर थाने में लगाए गए 4 निरीक्षक,CST टीम को भी मिला नया चेहरा
संक्षेप: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। बुधवार देर रात पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 10 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। बुधवार देर रात पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 10 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए। इन तबादलों से यह साफ झलकता है कि अब जयपुर पुलिस साइबर अपराध और विशेष आपराधिक गतिविधियों पर अपना ध्यान और अधिक केंद्रित करने जा रही है। आदेशों के अनुसार, चार निरीक्षकों को विशेष अपराध एवं साइबर क्राइम थाना में और चार निरीक्षकों को सिटी स्पेशल टीम (CST) में नई जिम्मेदारी दी गई है।
कमिश्नरेट के आदेश के मुताबिक, पुलिस निरीक्षक प्रेम कुमार शर्मा, रामधन मीणा, सुषमा कुमारी और जितेन्द्र कुमार को विशेष अपराध एवं साइबर क्राइम थाना जयपुर में पदस्थापित किया गया है। यह सभी अधिकारी अब साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड और अन्य तकनीकी माध्यमों से किए जा रहे अपराधों की जांच की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीते कुछ महीनों में जयपुर में साइबर ठगी के मामलों में तेजी आई है, ऐसे में यह नियुक्तियां विभाग की रणनीतिक तैयारियों को दर्शाती हैं।
वहीं, इंस्पेक्टर महेश चंद शर्मा, सुनील कुमार, सज्जन सिंह और रतन सिंह को जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम (CST) में लगाया गया है। सीएसटी टीम विशेष निगरानी, अपराध नियंत्रण, और शहर में सक्रिय अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती है। इस टीम की भूमिका खासतौर पर संगठित अपराध और गैंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने में अहम मानी जाती है।
इसके अलावा, दो निरीक्षकों को भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं सौंपी गई हैं। हेमंत जनागल को स्टाफ ऑफिसर, विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, इंस्पेक्टर कविता को अपराध शाखा, आयुक्तालय जयपुर में तैनाती दी गई है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह तबादले कमिश्नरेट की रणनीतिक प्लानिंग का हिस्सा हैं। जयपुर में तेजी से बदलते अपराध के स्वरूप—खासकर साइबर अपराधों—से निपटने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी देना जरूरी था। साइबर थाने में चार निरीक्षकों की नई नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि ऑनलाइन ठगी, डिजिटल पेमेंट फ्रॉड, और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने में तेजी आएगी।
वहीं, सीएसटी टीम को नए निरीक्षकों के साथ और मजबूती मिलेगी। यह टीम न केवल अपराधियों की धरपकड़ में सक्रिय रहती है, बल्कि शहर में चल रहे आपराधिक नेटवर्क की निगरानी और खुफिया सूचना जुटाने का भी काम करती है।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा किए गए इन तबादलों को शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण को लेकर एक अहम कदम माना जा रहा है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
