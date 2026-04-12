Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयपुर: गर्भवती महिला को पीछे से दबोचने वाले आरोपी पर FIR, गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी

Apr 12, 2026 03:12 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share

गली में पैदल चल रही एक गर्भवती महिला को पीछे से दबोच लेता और फिर उसके साथ छेड़खानी करता है। इस दौरान जब महिला चिल्लाने लगती है तो आरोपी डर कर वहां से भाग जाता है।

जयपुर: गर्भवती महिला को पीछे से दबोचने वाले आरोपी पर FIR, गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी

जयपुर के मालवीय नगर इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में राजस्थान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उसकी धर पकड़ की जा रही है। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।

एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक, वायरल वीडियो में आरोपी गली में पैदल चल रही एक गर्भवती महिला को पीछे से दबोच लेता और फिर उसके साथ छेड़खानी करता है। इस दौरान जब महिला चिल्लाने लगती है तो आरोपी डर कर वहां से भाग जाता है। यह घटना 25 मार्च की बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:जयपुर में इलाज के नाम पर ब्लैक बिजनेस; इंजेक्शन से ठगी

पुलिस ने एक्स पर दी जानकारी

वहीं राजस्थान पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर घटना के संबंध में जानकारी दी है। पोस्ट में बताया गया है कि आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए बिना देरी के कार्रवाई करते हुए 12 अप्रैल को थाना जवाहर सर्किल, जयपुर पूर्व में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

पोस्ट में कहा गया है कि ‘आपराधिक कानूनों की धाराओं के अंतर्गत जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राजधानी जयपुर हो या प्रदेश का कोई भी कोना अपराध के प्रति राजस्थान पुलिस का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है, न पहले बर्दाश्त किया, न अब किया जा रहा है और न ही भविष्य में किया जाएगा।’

ये भी पढ़ें:जयपुर में जल्द AI कंट्रोल सेंटर से रियल-टाइम मॉनिटरिंग, सीधे घर आएगा ई-चालान

पोस्ट में आगे बताया गया कि ‘सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और जल्द ही सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।’

ये भी पढ़ें:बाइक सवार ने खींचा दूसरी बाइक पर बैठी युवती का टॉप, पुलिस ने की आरोपी की पहचान

चलती बाइक पर खींचा युवती का टॉप

बहरहाल जयपुर में महिलाओं से लगातार छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। हाल में दिनदहाड़े बाइक पर बैठा एक शख्स दूसरी बाइक पर बैठी युवती का टॉप को पीछे से खींचता नजर आया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पुलिस ने इस मामले में भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।