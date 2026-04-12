जयपुर: गर्भवती महिला को पीछे से दबोचने वाले आरोपी पर FIR, गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी
गली में पैदल चल रही एक गर्भवती महिला को पीछे से दबोच लेता और फिर उसके साथ छेड़खानी करता है। इस दौरान जब महिला चिल्लाने लगती है तो आरोपी डर कर वहां से भाग जाता है।
जयपुर के मालवीय नगर इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में राजस्थान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उसकी धर पकड़ की जा रही है। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।
एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक, वायरल वीडियो में आरोपी गली में पैदल चल रही एक गर्भवती महिला को पीछे से दबोच लेता और फिर उसके साथ छेड़खानी करता है। इस दौरान जब महिला चिल्लाने लगती है तो आरोपी डर कर वहां से भाग जाता है। यह घटना 25 मार्च की बताई जा रही है।
पुलिस ने एक्स पर दी जानकारी
वहीं राजस्थान पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर घटना के संबंध में जानकारी दी है। पोस्ट में बताया गया है कि आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए बिना देरी के कार्रवाई करते हुए 12 अप्रैल को थाना जवाहर सर्किल, जयपुर पूर्व में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
पोस्ट में कहा गया है कि ‘आपराधिक कानूनों की धाराओं के अंतर्गत जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राजधानी जयपुर हो या प्रदेश का कोई भी कोना अपराध के प्रति राजस्थान पुलिस का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है, न पहले बर्दाश्त किया, न अब किया जा रहा है और न ही भविष्य में किया जाएगा।’
पोस्ट में आगे बताया गया कि ‘सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और जल्द ही सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।’
चलती बाइक पर खींचा युवती का टॉप
बहरहाल जयपुर में महिलाओं से लगातार छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। हाल में दिनदहाड़े बाइक पर बैठा एक शख्स दूसरी बाइक पर बैठी युवती का टॉप को पीछे से खींचता नजर आया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पुलिस ने इस मामले में भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
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