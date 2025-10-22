जयपुर पुलिस की कमान अब सचिन मित्तल के हाथ में, सरकार ने किए 34 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर
संक्षेप: राजस्थान सरकार ने बुधवार को आईपीएस अफसरों के बड़े फेरबदल का आदेश जारी किया है। कुल 34 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है,
राज्य सरकार ने बुधवार देर रात 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। इस फेरबदल में कई जिलों के शीर्ष पदाधिकारी और डीजी स्तर के अधिकारी बदले गए हैं। सबसे अहम बदलाव जयपुर पुलिस कमिश्नर पद पर हुआ है, जहां बीजू जॉर्ज जोसफ की जगह अब सचिन मित्तल को कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य में कानून-व्यवस्था, इंटेलिजेंस, जेल और एसीबी जैसे अहम विभागों में भी नए अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे।
संजय अग्रवाल बने डीजी लॉ एंड ऑर्डर
राज्य सरकार ने 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय अग्रवाल को डीजी इंटेलिजेंस से स्थानांतरित कर डीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर लगाया है। वे लंबे समय से डीजीपी की दौड़ में माने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पहले इंटेलिजेंस में ही रखा गया था। अब सरकार ने उन्हें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान में आने वाले महीनों में कई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए यह बदलाव अहम माना जा रहा है।
गोविंद गुप्ता को मिली एसीबी की कमान
1993 बैच के आईपीएस अधिकारी गोविंद गुप्ता को डीजी एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे जेल विभाग में डीजी थे। उनके कार्यकाल में जेलों की सुरक्षा पर कई बार सवाल उठे, लेकिन उन्होंने सुधारात्मक कदम भी उठाए थे। हाल ही में जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के फरार होने की घटना के बाद जेल प्रशासन चर्चा में रहा था। सरकार ने अब गुप्ता को एसीबी की जिम्मेदारी देकर भ्रष्टाचार नियंत्रण के मोर्चे पर लगाया है।
अनिल पालीवाल संभालेंगे प्रशिक्षण और ट्रैफिक विभाग
1994 बैच के आईपीएस अनिल पालीवाल को डीजी प्रशिक्षण एवं यातायात (ट्रेनिंग एंड ट्रैफिक) नियुक्त किया गया है। वे अब तक टेलीकॉम और ट्रैफिक विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पालीवाल को पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली को और सुदृढ़ करने का कार्य सौंपा गया है।
आनंद श्रीवास्तव बने डीजी एसओजी-एटीएस
सरकार ने 1994 बैच के अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को डीजी एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) एवं एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) बनाया है। यह पहली बार है जब एसओजी-एटीएस के लिए डीजी स्तर का पद सृजित किया गया है। राज्य में साइबर अपराध, पेपर लीक, और गैंगस्टर गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
अशोक राठौड़ को जेल डीजी की जिम्मेदारी
अशोक राठौड़ को अब जेल विभाग का डीजी नियुक्त किया गया है। वे गोविंद गुप्ता की जगह लेंगे। हाल के दिनों में जेलों से मोबाइल कॉल और गैंग ऑपरेशन जैसी घटनाओं पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता में रही है।
जयपुर कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव
जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ का तबादला एडीजी पुलिस कार्मिक के पद पर किया गया है। उनकी जगह सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सचिन मित्तल पूर्व में इसी विभाग में एडीजी कार्मिक के पद पर कार्यरत थे। उनके पास अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था और जनसंपर्क को लेकर अच्छा अनुभव है।
दिनेश एमएन बने एडीजी एटीएस-एजीटीएफ
राज्य सरकार ने दिनेश एमएन को एडीजी एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) और एजीटीएफ (एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स) जयपुर की कमान सौंपी है। वे राज्य में गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने और आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जाने जाते हैं।
वीके सिंह को मिली लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी
वीके सिंह, जो अब तक एडीजी एसओजी-एटीएस थे, उनका तबादला एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर किया गया है। उन्होंने एसआई भर्ती-2021 समेत कई बड़े पेपर लीक मामलों की जांच में अहम भूमिका निभाई थी।
