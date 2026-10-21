40 घंटे बाद कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे जयपुर पुलिस कमिश्नर; डोटासरा के पैर में लगी चोट

कांग्रेस नेताओं के धरने के बीच बुधवार को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल उनसे बातचीत करने पहुंचे। वे कमिश्नरेट के कमरा नंबर 9 में डोटासरा और दूसरे कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं के धरने के बीच बुधवार को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल उनसे बातचीत करने पहुंचे। वे कमिश्नरेट के कमरा नंबर 9 में डोटासरा और दूसरे कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे हैं। करीब 40 घंटे से जारी धरने के बाद पुलिस कमिश्नर का नेताओं से मिलने पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम का अहम पड़ाव है।

जयपुर में रितु बराला केस में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना लगातार जारी है। सोमवार शाम से पुलिस कमिश्नरेट में बैठे कांग्रेस नेताओं से करीब 40 घंटे बाद बुधवार को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल बातचीत करने पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पैर में चोट लगने की बात भी सामने आई है। बुधवार सुबह कमिश्नरेट के अंदर जाते समय उनके पैर के पंजे में चोट लगी।

डोटासरा समेत कांग्रेस के कई नेता कमिश्नरेट के अंदर धरने पर बैठे हैं। वहीं, बाहर शहीद स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। मंगलवार रात को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इसमें एक कार्यकर्ता घायल हो गया था।

40 घंटे बाद कमिश्नर पहुंचे, कमरा नंबर 9 में बातचीत कांग्रेस नेताओं के धरने के बीच बुधवार को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल उनसे बातचीत करने पहुंचे। वे कमिश्नरेट के कमरा नंबर 9 में डोटासरा और दूसरे कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे हैं। करीब 40 घंटे से जारी धरने के बाद पुलिस कमिश्नर का नेताओं से मिलने पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम का अहम पड़ाव है।

इससे पहले बुधवार सुबह एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामेश्वर सिंह, डीसीपी साउथ राजर्षि राज, प्रदीप और एडिशनल डीसीपी ललित कुमार भी कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान डोटासरा ने एक बार फिर जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग दोहराई।

कमिश्नरेट में जाते समय डोटासरा के पैर में चोट बुधवार सुबह पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कमिश्नरेट के अंदर जाते समय फिसल गए। इससे उनके पैर के पंजे में चोट लग गई। इसके बावजूद कांग्रेस नेता धरने पर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।

डोटासरा ने कहा कि यह मामला राजस्थान की बेटी को न्याय दिलाने से जुड़ा है। उनका राजस्थान पुलिस से कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि रितु बराला के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि मामले में कार्रवाई आगे बढ़ सके।

कमिश्नरेट के बाहर भी प्रदर्शन, कृष्णा पूनिया गेट पर बैठीं कांग्रेस के धरने का असर कमिश्नरेट के अंदर ही नहीं, बाहर भी दिखाई दे रहा है। शहीद स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

धरने में शामिल होने के लिए पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया और प्रहलाद गुंजल भी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे। हालांकि, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज कृष्णा पूनिया कमिश्नरेट के गेट पर ही धरने पर बैठ गईं।

इस तरह कमिश्नरेट के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धरना दे रहे हैं, जबकि बाहर भी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने तक अपनी मांग पर कायम हैं।

जूली बोले- टॉयलेट लॉक कर दिए, जेल जैसी स्थिति बना रखी है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता नियमों के तहत अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और न ही कोई जवाब दिया जा रहा है।

जूली ने आरोप लगाया कि कमिश्नरेट में टॉयलेट पर ताले लगा दिए गए हैं। पार्क में बैठने जाने पर भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरह से जेल जैसी स्थिति बना दी गई है।

जूली के मुताबिक, कांग्रेस नेता नियमों में प्रावधान होने के आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई जा रही है और सरकार को उनकी बात आज नहीं तो कल सुननी ही पड़ेगी।