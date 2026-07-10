जयपुर में 313 बदमाश गिरफ्तार, अपार्टमेंट से 3 युवतियों समेत 94 संदिग्ध हिरासत में
अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 14 नए मामले दर्ज किए। इनमें आबकारी अधिनियम के तहत 10, आर्म्स एक्ट के तहत एक, एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और आरएनसी एक्ट के तहत दो मामले शामिल हैं।
राजधानी जयपुर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने गुरुवार को बड़े स्तर पर ‘एरिया डॉमिनेशन अभियान’ चलाया। शहर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी जोनों में एक साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 313 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक सक्रिय गैंग के सदस्य को भी दबोचा गया। अभियान के दौरान पुलिस ने अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी, हिस्ट्रीशीटरों का भौतिक सत्यापन किया और संवेदनशील इलाकों में विशेष गश्त कर अपराधियों में हड़कंप मचा दिया।
शहरभर में एक साथ चली कार्रवाई
जयपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से चलाए गए इस अभियान में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ पुलिस टीमें उतारी गईं। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की गई, वांछित अपराधियों की तलाश में दबिश दी गई और हार्डकोर अपराधियों व गैंग से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने खुद कई हिस्ट्रीशीटरों और अपराधियों के घर पहुंचकर उनका सत्यापन किया तथा उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी जुटाई।
14 नए मामले दर्ज, शराब और हथियार बरामद
अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 14 नए मामले दर्ज किए। इनमें आबकारी अधिनियम के तहत 10, आर्म्स एक्ट के तहत एक, एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और आरएनसी एक्ट के तहत दो मामले शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 173 पव्वे अवैध शराब भी जब्त की। साथ ही अवैध हथियारों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
54 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई
पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत 54 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की। इसके अलावा लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 12 स्थायी वारंटों का निस्तारण किया गया, जबकि 10 गिरफ्तारी वारंटों की तामील कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
खोह नागोरियान में सुबह पांच बजे से चला सर्च ऑपरेशन
खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष सर्च अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल और डीसीपी (पूर्व) रंजिता शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल तथा एसीपी विनोद शर्मा की निगरानी में थाना प्रभारी प्रकाशराम के नेतृत्व में 12 पुलिस टीमों ने सुबह पांच बजे से इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया।
गिरनार अपार्टमेंट में 94 संदिग्ध हिरासत में
पुलिस ने आवासन मंडल की गिरनार अपार्टमेंट सोसायटी में विशेष तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार, स्विगी, जोमैटो, ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स के साथ लगातार हो रही चोरी, लूट, छीना-झपटी और मारपीट की घटनाओं को देखते हुए यह कार्रवाई की गई।
तलाशी के दौरान बिना किरायानामा और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रह रहे 3 युवतियों सहित कुल 94 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत पाबंद किया गया। पुलिस अब इन सभी के दस्तावेजों और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
20 संदिग्ध वाहन भी जब्त
सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट और अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 20 संदिग्ध वाहनों को भी जब्त किया। इन वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।
अवैध शराब बेचने वाली तीन महिलाओं समेत चार गिरफ्तार
विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। इस संबंध में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।
जुआ खेलते चार आरोपी भी पकड़े गए
राजस्थान सार्वजनिक द्यूत (जुआ) अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 13,380 रुपये की जुआ राशि जब्त की। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
अपराधियों पर लगातार रहेगी नजर
जयपुर पुलिस का कहना है कि जिन थाना क्षेत्रों में अपराधियों की सक्रियता अधिक पाई गई है, वहां आगे भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों को हार्डकोर अपराधियों, गैंग के सदस्यों और हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने तथा नियमित सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि इस तरह के एरिया डॉमिनेशन अभियान से अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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