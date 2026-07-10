जयपुर में 313 बदमाश गिरफ्तार, अपार्टमेंट से 3 युवतियों समेत 94 संदिग्ध हिरासत में

अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 14 नए मामले दर्ज किए। इनमें आबकारी अधिनियम के तहत 10, आर्म्स एक्ट के तहत एक, एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और आरएनसी एक्ट के तहत दो मामले शामिल हैं।

राजधानी जयपुर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने गुरुवार को बड़े स्तर पर ‘एरिया डॉमिनेशन अभियान’ चलाया। शहर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी जोनों में एक साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 313 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक सक्रिय गैंग के सदस्य को भी दबोचा गया। अभियान के दौरान पुलिस ने अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी, हिस्ट्रीशीटरों का भौतिक सत्यापन किया और संवेदनशील इलाकों में विशेष गश्त कर अपराधियों में हड़कंप मचा दिया।

शहरभर में एक साथ चली कार्रवाई जयपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से चलाए गए इस अभियान में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ पुलिस टीमें उतारी गईं। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की गई, वांछित अपराधियों की तलाश में दबिश दी गई और हार्डकोर अपराधियों व गैंग से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने खुद कई हिस्ट्रीशीटरों और अपराधियों के घर पहुंचकर उनका सत्यापन किया तथा उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी जुटाई।

14 नए मामले दर्ज, शराब और हथियार बरामद अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 14 नए मामले दर्ज किए। इनमें आबकारी अधिनियम के तहत 10, आर्म्स एक्ट के तहत एक, एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और आरएनसी एक्ट के तहत दो मामले शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 173 पव्वे अवैध शराब भी जब्त की। साथ ही अवैध हथियारों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

54 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत 54 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की। इसके अलावा लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 12 स्थायी वारंटों का निस्तारण किया गया, जबकि 10 गिरफ्तारी वारंटों की तामील कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

खोह नागोरियान में सुबह पांच बजे से चला सर्च ऑपरेशन खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष सर्च अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल और डीसीपी (पूर्व) रंजिता शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल तथा एसीपी विनोद शर्मा की निगरानी में थाना प्रभारी प्रकाशराम के नेतृत्व में 12 पुलिस टीमों ने सुबह पांच बजे से इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया।

गिरनार अपार्टमेंट में 94 संदिग्ध हिरासत में पुलिस ने आवासन मंडल की गिरनार अपार्टमेंट सोसायटी में विशेष तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार, स्विगी, जोमैटो, ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स के साथ लगातार हो रही चोरी, लूट, छीना-झपटी और मारपीट की घटनाओं को देखते हुए यह कार्रवाई की गई।

तलाशी के दौरान बिना किरायानामा और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रह रहे 3 युवतियों सहित कुल 94 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत पाबंद किया गया। पुलिस अब इन सभी के दस्तावेजों और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

20 संदिग्ध वाहन भी जब्त सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट और अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 20 संदिग्ध वाहनों को भी जब्त किया। इन वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।

अवैध शराब बेचने वाली तीन महिलाओं समेत चार गिरफ्तार विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। इस संबंध में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

जुआ खेलते चार आरोपी भी पकड़े गए राजस्थान सार्वजनिक द्यूत (जुआ) अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 13,380 रुपये की जुआ राशि जब्त की। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं।