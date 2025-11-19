Hindustan Hindi News
जयपुर पुलिस की कड़ी कार्रवाई: मॉडिफाइड साइलेंसर से धमाका करने वाले बाइकर्स पर शिकंजा, 135 वाहन जब्त

Wed, 19 Nov 2025 02:47 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर की सड़कों पर तेज धमाके जैसी आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का शौक युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बाइकर अचानक लोगों के पास से गुजरते हुए अपनी मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी आवाज निकालते हैं, जिससे राहगीर डर जाते हैं और सड़क पर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन जाती है। बढ़ती शिकायतों के बाद अब जयपुर पुलिस ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का अभियान शुरू किया है।

शहर के कई इलाकों में यह देखने को मिल रहा था कि युवाओं द्वारा लगाए गए हाई-नॉइज़ मॉडिफाइड साइलेंसर न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी असर डाल रहे थे। अचानक तेज आवाज सुनकर पैदल चलने वाले या दूसरे वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई का निर्णय लिया।

साउथ जिले की पुलिस ने डीसीपी राजश्री राज के नेतृत्व में मानसरोवर सर्किल में तीन दिनों तक लगातार अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने विभिन्न चौराहों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर रैंडम चेकिंग शुरू की। जिन दुपहिया वाहनों से असामान्य धमाका साउंड आ रहा था या जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए मिले, उन्हें तुरंत सीज कर लिया गया।

इस अभियान के दौरान कुल 135 दुपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई। जगह-जगह लगाए गए नाकों पर पुलिस ने बारीकी से जांच कर ऐसे बाइकर्स को पकड़ा जो आवाज बढ़ाने वाले एक्सेसरी लगा कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे।

कार्रवाई के बाद पुलिस ने जब्त किए गए लाउड साउंड साइलेंसरों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और मंगलवार शाम को उन्हें बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिया। पुलिस का उद्देश्य यह था कि ऐसे उपकरणों का न तो पुनः उपयोग हो सके और न ही युवाओं में संदेश गलत जाए। इस बुलडोजर एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने पुलिस की इस सख्ती का स्वागत किया।

डीसीपी राजश्री राज ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि शहर की शांति और सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। तीन दिनों में इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई यह दिखाती है कि समस्या कितनी बढ़ चुकी थी।

मानसरोवर सर्किल की कार्रवाई को सफल मानते हुए अब पूरे साउथ जिले में यह अभियान लागू किया जा रहा है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त करें और संबंधित चालकों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। पुलिस का दावा है कि इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक दोपहिया वाहन चलाते हैं।

स्थानीय निवासियों ने जयपुर पुलिस के इस कदम को जरूरी और प्रभावी बताया। कई लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज करने वाले बाइकर्स से रात में बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती थी। साथ ही अचानक होने वाले शोर से सड़क हादसों का खतरा भी काफी बढ़ रहा था। अब पुलिस की इस पहल से सड़कें पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है।

