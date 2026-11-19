इस कार्रवाई के दौरान विभाग में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। जिन अधिकारियों के कार्यालयों को नोटिस दिए गए, उनमें चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) अरुण कुमार जांगिड़ शामिल हैं।

कार्रवाई के समय सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया अपने कार्यालय में मौजूद थे। कुछ देर बाद चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी भी मौके पर पहुंच गए।

जयपुर में सरकारी विभाग के तीन अधिकारियों के ऑफिस तक कोर्ट की कार्रवाई पहुंच गई। जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मुख्यालय में गुरुवार को ढोल बजाकर तीन अधिकारियों की कुर्सियां कुर्क करने की कार्रवाई की गई। मामला एक ठेकेदार की बकाया रकम का भुगतान नहीं होने से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश पर वकील और अमीन ढोल वाले के साथ विभाग के मुख्यालय पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए।

इस कार्रवाई के दौरान विभाग में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। जिन अधिकारियों के कार्यालयों को नोटिस दिए गए, उनमें चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) अरुण कुमार जांगिड़ शामिल हैं।

कार्रवाई के समय सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया अपने कार्यालय में मौजूद थे। कुछ देर बाद चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार जांगिड़ उस दिन अवकाश पर थे।

2018 से 2020 के बीच सप्लाई किया था सामान, नहीं मिला भुगतान एडवोकेट राजू अंबेडकर ने बताया कि यह मामला पंजाब के जालंधर की सचदेवा मेटल्स कंपनी से जुड़ा है। कंपनी ने वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान PHED को अलग-अलग सामग्री की आपूर्ति की थी। नियमानुसार सप्लाई किए गए सामान का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना था, लेकिन विभाग की ओर से तय समय पर रकम नहीं चुकाई गई।

लंबे समय तक भुगतान अटकने के बाद कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) में शिकायत दर्ज कराई। परिषद ने सुनवाई के बाद कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और भुगतान के निर्देश दिए। इसके बावजूद रकम नहीं मिलने पर कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वकील के मुताबिक, अब ब्याज समेत बकाया रकम 25 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। इसी राशि की वसूली के लिए न्यायालय के आदेश पर अधिकारियों के कार्यालयों में कुर्की की कार्रवाई की गई है।

एक केस में 24.12 लाख रुपए तक पहुंचा बकाया कोर्ट की ओर से जारी नोटिस में एक मामले की बकाया रकम का भी उल्लेख है। सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC), जालंधर ने 28 जुलाई 2021 को केस नंबर 744/2017 में सचदेवा मेटल वर्क्स और अरविंदर पाल सिंह के पक्ष में 9 लाख 60 हजार 467 रुपए के भुगतान का आदेश दिया था।

इस रकम पर ब्याज जुड़ने के बाद 30 सितंबर 2026 तक बकाया राशि बढ़कर 24 लाख 12 हजार 801 रुपए हो गई। नोटिस के अनुसार, इस पर आगे भी ब्याज जारी है। इसी वसूली के लिए कोर्ट ने PHED के दो अधिकारियों के कार्यालयों में रखी कुर्सियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

इसके अलावा एक दूसरे मामले में 1 लाख 51 हजार रुपए से अधिक की रकम बकाया बताई गई है। इस मामले में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार जांगिड़ के कार्यालय की कुर्सियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया।

कुर्सियां बेचने या दूसरी जगह ले जाने पर भी रोक कोर्ट के नोटिस में संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में रखी कुर्सियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कुर्क की गई संपत्ति को बेचने, किसी अन्य स्थान पर ले जाने, दान करने या किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही इन कुर्सियों पर किसी तरह का भार या तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने की भी मनाही की गई है।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के कार्यालयों के गेट पर नोटिस चस्पा किए गए, ताकि संबंधित पक्षों को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी जा सके।

21 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश न्यायालय ने संबंधित पक्षों को 21 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इस दिन कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री और आगे की वसूली प्रक्रिया से जुड़े नियमों पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल भुगतान विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद PHED मुख्यालय में हुई इस कार्रवाई की चर्चा है।