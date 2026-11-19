जयपुर में ढोल बजाकर तीन अफसरों की कुर्सियां कुर्क, ठेकेदार का 25 लाख बकाया
इस कार्रवाई के दौरान विभाग में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। जिन अधिकारियों के कार्यालयों को नोटिस दिए गए, उनमें चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) अरुण कुमार जांगिड़ शामिल हैं।
जयपुर में सरकारी विभाग के तीन अधिकारियों के ऑफिस तक कोर्ट की कार्रवाई पहुंच गई। जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मुख्यालय में गुरुवार को ढोल बजाकर तीन अधिकारियों की कुर्सियां कुर्क करने की कार्रवाई की गई। मामला एक ठेकेदार की बकाया रकम का भुगतान नहीं होने से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश पर वकील और अमीन ढोल वाले के साथ विभाग के मुख्यालय पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए।
इस कार्रवाई के दौरान विभाग में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। जिन अधिकारियों के कार्यालयों को नोटिस दिए गए, उनमें चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) अरुण कुमार जांगिड़ शामिल हैं।
कार्रवाई के समय सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया अपने कार्यालय में मौजूद थे। कुछ देर बाद चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार जांगिड़ उस दिन अवकाश पर थे।
2018 से 2020 के बीच सप्लाई किया था सामान, नहीं मिला भुगतान
एडवोकेट राजू अंबेडकर ने बताया कि यह मामला पंजाब के जालंधर की सचदेवा मेटल्स कंपनी से जुड़ा है। कंपनी ने वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान PHED को अलग-अलग सामग्री की आपूर्ति की थी। नियमानुसार सप्लाई किए गए सामान का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना था, लेकिन विभाग की ओर से तय समय पर रकम नहीं चुकाई गई।
लंबे समय तक भुगतान अटकने के बाद कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) में शिकायत दर्ज कराई। परिषद ने सुनवाई के बाद कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और भुगतान के निर्देश दिए। इसके बावजूद रकम नहीं मिलने पर कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
वकील के मुताबिक, अब ब्याज समेत बकाया रकम 25 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। इसी राशि की वसूली के लिए न्यायालय के आदेश पर अधिकारियों के कार्यालयों में कुर्की की कार्रवाई की गई है।
एक केस में 24.12 लाख रुपए तक पहुंचा बकाया
कोर्ट की ओर से जारी नोटिस में एक मामले की बकाया रकम का भी उल्लेख है। सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC), जालंधर ने 28 जुलाई 2021 को केस नंबर 744/2017 में सचदेवा मेटल वर्क्स और अरविंदर पाल सिंह के पक्ष में 9 लाख 60 हजार 467 रुपए के भुगतान का आदेश दिया था।
इस रकम पर ब्याज जुड़ने के बाद 30 सितंबर 2026 तक बकाया राशि बढ़कर 24 लाख 12 हजार 801 रुपए हो गई। नोटिस के अनुसार, इस पर आगे भी ब्याज जारी है। इसी वसूली के लिए कोर्ट ने PHED के दो अधिकारियों के कार्यालयों में रखी कुर्सियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा एक दूसरे मामले में 1 लाख 51 हजार रुपए से अधिक की रकम बकाया बताई गई है। इस मामले में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार जांगिड़ के कार्यालय की कुर्सियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया।
कुर्सियां बेचने या दूसरी जगह ले जाने पर भी रोक
कोर्ट के नोटिस में संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में रखी कुर्सियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कुर्क की गई संपत्ति को बेचने, किसी अन्य स्थान पर ले जाने, दान करने या किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही इन कुर्सियों पर किसी तरह का भार या तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने की भी मनाही की गई है।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के कार्यालयों के गेट पर नोटिस चस्पा किए गए, ताकि संबंधित पक्षों को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी जा सके।
21 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश
न्यायालय ने संबंधित पक्षों को 21 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इस दिन कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री और आगे की वसूली प्रक्रिया से जुड़े नियमों पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल भुगतान विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद PHED मुख्यालय में हुई इस कार्रवाई की चर्चा है।
45 दिन में भुगतान नहीं मिलने पर MSME काउंसिल में शिकायत
एडवोकेट राजू अंबेडकर के अनुसार, MSME के दायरे में आने वाले छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को सामान या सेवाएं देने के बाद भुगतान के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता। नियमों के मुताबिक, खरीदार को निर्धारित अवधि में भुगतान करना होता है। अधिकतम 45 दिनों में भुगतान नहीं मिलने पर संबंधित सप्लायर MSME काउंसिल में दावा पेश कर सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।