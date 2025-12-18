जयपुर में PHED दफ्तर पर ACB की दबिश, जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ा एक्शन; कई अफसरों पर गिर सकती है गाज

संक्षेप: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई का दायरा तेज कर दिया है। एक दिन पहले जलदाय विभाग के अधिकारी सहित पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जयपुर स्थित PHED (जलदाय विभाग) मुख्यालय पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की है।

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई का दायरा तेज कर दिया है। एक दिन पहले जलदाय विभाग के अधिकारी सहित पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जयपुर स्थित PHED (जलदाय विभाग) मुख्यालय पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की है। अजमेरी पुलिया के पास स्थित जल भवन में एसीबी के एसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने विभागीय दस्तावेजों को खंगाला। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है।

एसीबी की टीम के दफ्तर पहुंचते ही अधिकारी और कर्मचारी सकते में आ गए। टीम ने टेंडर प्रक्रिया, भुगतान फाइलों और ठेके से जुड़े पुराने रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान कई ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे घोटाले की परतें और खुल सकती हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए जल जीवन मिशन घोटाले की राशि करीब 900 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आरोप है कि इस दौरान बड़े पैमाने पर ब्लैकलिस्टेड और फर्जी फर्मों को नियमों को ताक पर रखकर टेंडर दिए गए। विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों और दलालों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। एसीबी अब इसी नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

एसीबी ने एक दिन पहले जलदाय विभाग के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल कुमावत को गिरफ्तार किया था। यह पहली बार है जब गोपाल कुमावत एसीबी की गिरफ्त में आया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में कई और अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका सामने आ सकती है। इसके अलावा, अलग-अलग फर्मों के दो मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा, ताकि विस्तृत पूछताछ की जा सके।

इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी पहले जांच कर चुका है। ईडी की जांच में करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन का खुलासा हुआ था। इसी क्रम में पिछले साल जलदाय विभाग के तत्कालीन एसीएस रहे आईएएस सुबोध अग्रवाल के घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई थी। इसके अलावा, पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी के घर और कार्यालय पर भी ईडी ने कार्रवाई की थी। डॉ. जोशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे करीब सात महीने बाद जेल से बाहर आए हैं।