जयपुर के एक पेट्रोल पंप ने चस्पा किया फरमान; 4900 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं

जयपुर में इन दिनों पेट्रोल पंपों पर सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, सवाल भी कतार में खड़े हैं। कहीं बोर्ड टंगा है“अधिकतम 4900 रुपये तक ही पेट्रोल मिलेगा”, तो कहीं डीलर्स को मोबाइल मैसेज और मौखिक निर्देशों के जरिए सप्लाई की ‘सीमा’ तय कर दी गई है।

जयपुर में इन दिनों पेट्रोल पंपों पर सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, सवाल भी कतार में खड़े हैं। कहीं बोर्ड टंगा है“अधिकतम 4900 रुपये तक ही पेट्रोल मिलेगा”, तो कहीं डीलर्स को मोबाइल मैसेज और मौखिक निर्देशों के जरिए सप्लाई की ‘सीमा’ तय कर दी गई है। न कोई आधिकारिक आदेश, न सार्वजनिक घोषणा—लेकिन ज़मीन पर नियम लागू!

अचानक बदले नियम, बिना लिखित आदेश मामला यहीं नहीं रुकता। पेट्रोल पंप डीलर्स के संगठन ने अब इस ‘अनौपचारिक व्यवस्था’ पर खुलकर आपत्ति जताई है। संगठन के पदाधिकारियों—महासचिव शशांक कौरानी और उपाध्यक्ष प्रकाश गवालेरा—ने इंडियन ऑयल के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता को लिखे पत्र में साफ कहा है कि तेल कंपनियां डिपो से सप्लाई घटा रही हैं और ऊपर से बिक्री पर भी ‘कैप’ लगा रही हैं।

कंपनियों की अलग-अलग ‘सीमा’, डीलर्स पर दबाव डीलर्स का दावा है कि अलग-अलग कंपनियों ने अपने-अपने तरीके से लिमिट तय कर दी है। कहीं 5000 रुपये तक पेट्रोल और 50,000 रुपये तक डीजल, तो कहीं 49 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल की सीमा। और अगर कोई डीलर इससे ज्यादा ईंधन दे दे, तो उसकी बिक्री तक रोक दी जाती है। सवाल यह है कि जब सरकार या कंपनियों की तरफ से कोई लिखित आदेश ही नहीं, तो फिर ये ‘नियम’ किस आधार पर लागू हो रहे हैं?

पंपों पर बढ़ रहा तनाव, विवाद की आशंका इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर अब आम जनता और पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर पड़ने लगा है। डीलर्स का कहना है कि अचानक लिमिट लगाने से पंपों पर विवाद की स्थिति बन रही है। ग्राहक नाराज़ हो रहे हैं, बहसें बढ़ रही हैं, और कई जगह हालात बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है। “अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?”—यह सवाल अब खुलेआम पूछा जा रहा है।

कानूनी पेंच: ‘ड्राई’ पंप और कार्रवाई का डर दूसरी बड़ी चिंता कानूनी है। पेट्रोल पंप ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के दायरे में आते हैं, जहां न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य होता है। लेकिन जब डिपो से ही कम सप्लाई मिलेगी, तो पंप ‘ड्राई’ होना तय है। ऐसे में डीलर्स पर कार्रवाई का खतरा अलग से खड़ा हो जाता है—यानी गलती किसी और की, और सजा किसी और को!

किसानों और निर्माण कार्य पर असर तीसरा मुद्दा किसानों और निर्माण कार्यों से जुड़ा है। डीजल को खुले में बैरल में देने पर भी रोक की बात सामने आ रही है, जबकि किसान और सड़क निर्माण कंपनियां लंबे समय से इसी तरीके से डीजल लेती रही हैं। बिना किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के यह रोक उनके कामकाज पर सीधा असर डाल सकती है।

स्पष्ट आदेश की मांग, भ्रम खत्म करने की अपील डीलर्स संगठन ने मांग की है कि इस पूरे मामले का तत्काल अध्ययन कराया जाए और तेल कंपनियां स्पष्ट, लिखित आदेश जारी करें। साथ ही, इन निर्देशों को अखबारों के जरिए सार्वजनिक किया जाए, ताकि अफवाहों और टकराव की स्थिति से बचा जा सके।