जयपुर: बोतल में पेट्रोल न भरने पर मचाया बवाल, दोस्तों संग मिलकर लूटा पेट्रोल पंप

राजधानी जयपुर में रविवार देर रात बिंदायका थाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। सिरसी रोड स्थित फिलिंग स्टेशन पर कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ मारपीट कर 48 हजार रुपए लूट लिए। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हर्ष यादव को हिरासत में ले लिया है जबकि उसके साथी फरार बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार देर रात करीब ढाई बजे एक युवक अपनी बाइक लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा। उसने सेल्समैन से बोतल में पेट्रोल डालने की मांग की। जब सेल्समैन ने साफ मना कर दिया तो युवक भड़क गया। उसने हंगामा किया और धमकाते हुए मौके से चला गया। नियमों के मुताबिक बोतल में पेट्रोल डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसी कारण सेल्समैन ने मना किया था। यह मामूली विवाद धीरे-धीरे गंभीर वारदात का रूप ले बैठा।

कुछ देर बाद वही युवक अपनी बाइक पंप पर ही छोड़कर कार में अपने दोस्तों के साथ लौटा। कार से उतरते ही सभी ने मिलकर सेल्समैन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पंप स्टाफ सहम गया। मारपीट करने के बाद आरोपियों ने पंप के कैश काउंटर पर धावा बोला और वहां रखे करीब 48 हजार रुपए उठा लिए। रुपए लूटने के बाद आरोपी अपनी कार में बैठकर फरार हो गए।

घटना के तुरंत बाद पंप स्टाफ ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। बिंदायका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। इस दौरान पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की गई, जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्ड थी।

वारदात के दौरान आरोपी अपनी बाइक वहीं छोड़ गया था। घटना के कुछ घंटे बाद सुबह करीब साढ़े चार बजे आरोपी हर्ष यादव बाइक लेने वापस पंप पर पहुंचा। उसी समय सेल्समैन ने उसे पहचान लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने हर्ष यादव को पकड़कर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जयपुर के गोकुलपुरा का रहने वाला है।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इस वारदात में उसके तीन से चार साथी शामिल थे, जो कार से आए थे। फिलहाल पुलिस इन फरार आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी फरार आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।

यह पूरी वारदात इस बात का उदाहरण है कि कैसे नियमों का पालन करने वाले कर्मचारी दबाव और हमले का शिकार हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि कई बार लोग पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल डालने की मांग करते हैं, जबकि यह न केवल गैरकानूनी है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। जब कर्मचारी नियमों का हवाला देकर मना करते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। रविवार देर रात हुआ यह मामला इसी का परिणाम है, जिसमें मामूली बहस ने गंभीर अपराध का रूप ले लिया।

घटना के बाद स्थानीय लोगों और पेट्रोल पंप मालिकों में आक्रोश फैल गया है। उनका कहना है कि जयपुर शहर में आए दिन लूट और मारपीट जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अगर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी और कर्मचारी दोनों ही असुरक्षित महसूस करेंगे। पंप मालिकों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।