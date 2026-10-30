जयपुर में गांवों की सरकार चुनने उमड़ी भीड़; 112 पंचायतों में वोटिंग शुरू

दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत जयपुर जिले की अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबड़ी और शाहपुरा पंचायत समितियों की 112 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है।

जिले की 112 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 413 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 3 लाख 78 हजार 364 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

जयपुर में गांवों की सरकार चुनने के लिए शुक्रवार सुबह से वोटिंग का दौर शुरू हो गया है। जिले की 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अब इन पंचायतों में किसके सिर सरपंच का ताज सजेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसका फैसला देर रात तक हो जाएगा।

दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत जयपुर जिले की अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबड़ी और शाहपुरा पंचायत समितियों की 112 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है। इन चुनावों में सरपंच पद के लिए कुल 928 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं, वार्ड पंच के लिए भी मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

413 बूथों पर 3.78 लाख से ज्यादा मतदाता जिले की 112 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 413 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 3 लाख 78 हजार 364 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान की व्यवस्थाएं की गई हैं।

मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद संबंधित केंद्रों पर मतपत्रों की गिनती की जाएगी। मतगणना पूरी होने के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। देर रात तक सभी पंचायतों के परिणाम सामने आने की उम्मीद है।

1273 ने ठोकी थी दावेदारी, 345 ने वापस लिया नाम इन ग्राम पंचायतों में गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस दौरान उम्मीदवारों ने सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन दाखिल किए। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार, कुल 1273 उम्मीदवारों ने 1279 नामांकन पत्र जमा कराए थे।

नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई। इसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया में 345 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब सरपंच पद के लिए 928 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मतदान के बाद आने वाला परिणाम तय करेगा कि किस उम्मीदवार को ग्रामीणों का समर्थन मिला है।

आमेर-जालसू में सबसे ज्यादा पंचायतें, अमरसर भी पीछे नहीं जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों में हो रहे इन चुनावों में ग्राम पंचायतों की संख्या अलग-अलग है। सबसे ज्यादा 25-25 ग्राम पंचायतों में आमेर और जालसू पंचायत समिति के तहत मतदान हो रहा है।

वहीं, अमरसर पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जा रहे हैं। रामपुरा-डाबड़ी में 21 और शाहपुरा पंचायत समिति में 19 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है।