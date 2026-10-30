जयपुर में गांवों की सरकार चुनने उमड़ी भीड़; 112 पंचायतों में वोटिंग शुरू
दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत जयपुर जिले की अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबड़ी और शाहपुरा पंचायत समितियों की 112 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है।
जयपुर में गांवों की सरकार चुनने के लिए शुक्रवार सुबह से वोटिंग का दौर शुरू हो गया है। जिले की 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अब इन पंचायतों में किसके सिर सरपंच का ताज सजेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसका फैसला देर रात तक हो जाएगा।
दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत जयपुर जिले की अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबड़ी और शाहपुरा पंचायत समितियों की 112 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है। इन चुनावों में सरपंच पद के लिए कुल 928 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं, वार्ड पंच के लिए भी मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।
413 बूथों पर 3.78 लाख से ज्यादा मतदाता
जिले की 112 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 413 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 3 लाख 78 हजार 364 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान की व्यवस्थाएं की गई हैं।
मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद संबंधित केंद्रों पर मतपत्रों की गिनती की जाएगी। मतगणना पूरी होने के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। देर रात तक सभी पंचायतों के परिणाम सामने आने की उम्मीद है।
1273 ने ठोकी थी दावेदारी, 345 ने वापस लिया नाम
इन ग्राम पंचायतों में गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस दौरान उम्मीदवारों ने सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन दाखिल किए। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार, कुल 1273 उम्मीदवारों ने 1279 नामांकन पत्र जमा कराए थे।
नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई। इसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया में 345 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब सरपंच पद के लिए 928 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मतदान के बाद आने वाला परिणाम तय करेगा कि किस उम्मीदवार को ग्रामीणों का समर्थन मिला है।
आमेर-जालसू में सबसे ज्यादा पंचायतें, अमरसर भी पीछे नहीं
जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों में हो रहे इन चुनावों में ग्राम पंचायतों की संख्या अलग-अलग है। सबसे ज्यादा 25-25 ग्राम पंचायतों में आमेर और जालसू पंचायत समिति के तहत मतदान हो रहा है।
वहीं, अमरसर पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जा रहे हैं। रामपुरा-डाबड़ी में 21 और शाहपुरा पंचायत समिति में 19 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है।
इस तरह पांचों पंचायत समितियों की कुल 112 ग्राम पंचायतों में चुनावी मुकाबला हो रहा है। अब दिनभर चलने वाले मतदान के बाद शाम से मतगणना की तैयारी शुरू होगी। देर रात तक आने वाले नतीजों से साफ हो जाएगा कि गांवों की सरकार की कमान किन उम्मीदवारों के हाथ में जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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