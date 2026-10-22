जयपुर में 22 जिला परिषद और 146 पंचायत समिति वार्डों में मतदान, 20 नवंबर को मतगणना

जयपुर जिले में पहले चरण के तहत गोविंदगढ़, चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, झोटवाड़ा, सांभरलेक, दूदू और मौजमाबाद पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान हो रहा है।

जिला परिषद के जिन 22 वार्डों में मतदान हो रहा है, उनमें वार्ड संख्या 1 से 10 और वार्ड संख्या 15 से 26 तक के वार्ड शामिल हैं।

जयपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। जिला परिषद के 22 वार्ड और 8 पंचायत समितियों के 146 वार्डों में सदस्य चुनने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का रुझान कैसा रहता है और किस प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ते हैं।

पहले चरण में जयपुर जिले के कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 3 लाख 84 हजार 195 पुरुष और 3 लाख 59 हजार 445 महिला मतदाता शामिल हैं। जिला परिषद के 22 वार्डों में 60 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 146 पंचायत समिति वार्डों में 415 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान के बाद मतपेटियों को सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। मतगणना 20 नवंबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

8 पंचायत समितियों में हो रहा मतदान जयपुर जिले में पहले चरण के तहत गोविंदगढ़, चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, झोटवाड़ा, सांभरलेक, दूदू और मौजमाबाद पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों में पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के साथ जिला परिषद के संबंधित वार्डों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं।

जिला परिषद के जिन 22 वार्डों में मतदान हो रहा है, उनमें वार्ड संख्या 1 से 10 और वार्ड संख्या 15 से 26 तक के वार्ड शामिल हैं। इन वार्डों के प्रत्याशियों के लिए ग्रामीण मतदाता वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे।

797 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की व्यवस्था पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन ने 8 पंचायत समितियों में कुल 797 मतदान केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर 146 पंचायत समिति वार्डों के लिए मतदान कराया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी।

मतदान के बाद सभी मतपेटियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाएगा। यहां मतपेटियों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद 20 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना पूरी होने के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे।

जिला परिषद के 22 वार्डों में 60 प्रत्याशी जिला परिषद के 22 वार्डों में कुल 60 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं, 146 पंचायत समिति वार्डों में 415 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। ऐसे में इन क्षेत्रों में मतदाताओं का फैसला प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अहम रहेगा।

पहले चरण में 7.43 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट के जरिए प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या करीब 24 हजार 750 कम है। मतदान प्रतिशत और अलग-अलग क्षेत्रों में वोटिंग का रुझान चुनावी प्रक्रिया के अहम पहलू रहेंगे।

212 ग्राम पंचायतों में सरपंच-पंच चुनाव की तैयारी पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। इन 8 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के लिए 23 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी।