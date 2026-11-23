सांगानेर पंचायत समिति का चुनावी गणित किसी राजनीतिक पहेली से कम नहीं है। यहां भाजपा को सबसे ज्यादा 20,941 वोट मिले। कांग्रेस 18,872 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही,

कांग्रेस 18,872 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि RLP को 18,320 वोट मिले। यानी वोटों के लिहाज से RLP तीसरे नंबर पर रही।

जयपुर में पंचायत चुनाव के नतीजों ने राजनीति का ऐसा गणित सामने रखा है, जिसे देखकर बड़ी पार्टियों के रणनीतिकार भी माथा पकड़ लें। कहीं सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी सीटों के मामले में पिछड़ गई तो कहीं तीसरे नंबर पर वोट हासिल करने वाली पार्टी ने ही पंचायत समिति में अपना बोर्ड बना लिया। यानी जनता ने वोट तो किसी और को ज्यादा दिए, लेकिन सत्ता की चाबी किसी दूसरी पार्टी के हाथ में चली गई।

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के चुनावी आंकड़ों में सबसे दिलचस्प तस्वीर कांग्रेस की है। कांग्रेस ने करीब 43 फीसदी वोट हासिल किए, लेकिन सीटों के मामले में उसका आंकड़ा 56 फीसदी तक पहुंच गया। इसके उलट भाजपा को करीब 35 फीसदी वोट मिले, लेकिन वह महज 23 फीसदी सीटों पर ही सिमट गई। सबसे चौंकाने वाला उलटफेर सांगानेर में देखने को मिला, जहां वोटों की गिनती में तीसरे नंबर पर रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने सीटों के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया।

सांगानेर में वोटों में तीसरे नंबर पर RLP, सीटों में नंबर वन सांगानेर पंचायत समिति का चुनावी गणित किसी राजनीतिक पहेली से कम नहीं है। यहां भाजपा को सबसे ज्यादा 20,941 वोट मिले। कांग्रेस 18,872 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि RLP को 18,320 वोट मिले। यानी वोटों के लिहाज से RLP तीसरे नंबर पर रही।

लेकिन जब सीटों का हिसाब खुला तो पूरी तस्वीर ही पलट गई। कुल 15 सीटों में से RLP ने 8 सीटें जीत लीं। भाजपा और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिलीं, जबकि एक सीट अन्य के खाते में गई। इस तरह सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली भाजपा और दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को पीछे छोड़कर RLP ने सांगानेर में बोर्ड बनाने की स्थिति हासिल कर ली।

यह नतीजा बताता है कि पंचायत चुनाव में केवल वोटों का प्रतिशत ही सत्ता का रास्ता तय नहीं करता। कई बार कम अंतर से मिली जीत और अलग-अलग क्षेत्रों में वोटों का बंटवारा पूरे चुनाव का परिणाम बदल देता है।

आंधी में आधे वोटों से कांग्रेस ने जीत लीं 90% सीटें कांग्रेस के लिए आंधी पंचायत समिति का नतीजा भी किसी बड़े राजनीतिक संदेश से कम नहीं है। यहां कांग्रेस को कुल 33,243 वोट मिले, जो 52.12 प्रतिशत थे। इसके दम पर पार्टी ने 19 में से 17 सीटों पर कब्जा जमा लिया। यानी करीब आधे वोट हासिल करके कांग्रेस ने पंचायत समिति की लगभग 90 फीसदी सीटें अपने नाम कर लीं।

जमवारामगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन इसी तरह दमदार रहा। यहां पार्टी को 49.19 प्रतिशत वोट मिले और उसने 23 में से 18 सीटें जीत लीं। वहीं बस्सी में 46.46 प्रतिशत वोट हासिल कर कांग्रेस ने 25 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की।

इन तीनों पंचायत समितियों के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर सीटों में किस तरह कई गुना प्रभावी साबित हुआ।

पांच पंचायत समितियों में RLP ने भाजपा को छोड़ा पीछे जयपुर जिले में RLP भले ही तीसरे राजनीतिक विकल्प के तौर पर मैदान में उतरी हो, लेकिन कुछ पंचायत समितियों में उसने भाजपा को कड़ी चुनौती दी। पांच पंचायत समितियों में RLP का वोट शेयर भाजपा से ज्यादा रहा।

अमरसर में RLP को 31.71 प्रतिशत वोट मिले, जबकि भाजपा 24.95 प्रतिशत पर रह गई। यहां RLP ने 7 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। कांग्रेस को 6 और भाजपा को केवल 2 सीटें मिलीं।

दूदू में भी RLP ने 30.15 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि भाजपा को 28.21 प्रतिशत वोट मिले। फागी में दोनों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा। यहां RLP को 25.97 प्रतिशत और भाजपा को 25.69 प्रतिशत वोट मिले। यानी दोनों के बीच महज 0.28 प्रतिशत का अंतर रहा।

मौजमाबाद में RLP का वोट शेयर 22.47 प्रतिशत और माधोराजपुरा में 20.04 प्रतिशत रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि जयपुर के ग्रामीण इलाकों में RLP ने कई जगह भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाई।

आरक्षण से आगे निकलीं महिलाएं, 180 सीटें आरक्षित थीं, जीत गईं 216 पंचायत चुनाव में एक और आंकड़ा चौंकाने वाला है। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए 180 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन चुनाव जीतकर सदन में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या 216 रही। यानी आरक्षण के दायरे से 36 ज्यादा महिलाओं ने जीत दर्ज की।

कुल 383 निर्वाचित सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56.40 प्रतिशत रही। वहीं पुरुषों की संख्या 167 रही, जो कुल सदस्यों का 43.60 प्रतिशत है।

यानी चुनाव में सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच ही मुकाबला नहीं हुआ, बल्कि महिला भागीदारी ने भी नया आंकड़ा खड़ा कर दिया।