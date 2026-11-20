जयपुर में 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के पांच वार्डों के पांच बूथों पर पुनर्मतदान करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण इन बूथों पर मतदान के दौरान डाले गए वोटों की गणना नहीं हो सकी थी।

निर्वाचन आयोग के फैसले के मुताबिक जिला परिषद के दो और पंचायत समितियों के तीन बूथों पर दोबारा मतदान होगा।

जयपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के बीच एक बार फिर पांच बूथों पर वोटिंग की नौबत आ गई है। चुनाव में उम्मीदवारों की जीत-हार का फैसला हो चुका था, लेकिन पांच बूथों की ईवीएम में तकनीकी खराबी ने पूरे गणित को उलझा दिया। इन मशीनों में पड़े वोटों की गिनती नहीं हो सकी। अब निर्वाचन आयोग ने इन पांच बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इन बूथों पर पड़े वोटों की संख्या जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच के अंतर से ज्यादा है। ऐसे में दोबारा होने वाली वोटिंग कई उम्मीदवारों की किस्मत बदल सकती है।

जयपुर में 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के पांच वार्डों के पांच बूथों पर पुनर्मतदान करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण इन बूथों पर मतदान के दौरान डाले गए वोटों की गणना नहीं हो सकी थी। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इन बूथों पर दोबारा मतदान करवाने का आग्रह किया गया था। अब आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है।

इन पांच बूथों पर फिर से पड़ेंगे वोट निर्वाचन आयोग के फैसले के मुताबिक जिला परिषद के दो और पंचायत समितियों के तीन बूथों पर दोबारा मतदान होगा। इनमें जिला परिषद के वार्ड संख्या 13 का बूथ संख्या 60 और वार्ड संख्या 52 का बूथ संख्या 81 शामिल है।

इसी तरह पंचायत समिति दूदू के वार्ड संख्या 6 के बूथ नंबर 62, पंचायत समिति शाहपुरा के वार्ड संख्या 6 के बूथ नंबर 34 और पंचायत समिति चौमूं के वार्ड संख्या 25 के बूथ नंबर 142 पर भी पुनर्मतदान करवाया जाएगा।

इन सभी बूथों पर 22 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद उसी दिन रात 9 बजे मतों की गणना शुरू कर दी जाएगी। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। यानी जिन पांच बूथों पर तकनीकी कारणों से वोटों की गिनती नहीं हो सकी, वहां के मतदाताओं को एक बार फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।

जीत-हार का अंतर भी नहीं बन पाया था फैसला लेने का आधार इस पूरे मामले में सबसे अहम बात ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या और उम्मीदवारों के बीच जीत-हार का अंतर है। निर्वाचन शाखा से मिली रिपोर्ट के अनुसार, जिन पांच बूथों की ईवीएम में तकनीकी खराबी आई थी, उनमें डाले गए वोटों की संख्या संबंधित सीटों पर जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच के अंतर से अधिक थी।

यही वजह रही कि इन वोटों को नजरअंदाज कर चुनाव परिणाम को अंतिम रूप देना संभव नहीं था। अगर इन बूथों के वोटों को शामिल किए बिना नतीजों को अंतिम माना जाता तो जीत-हार का पूरा गणित प्रभावित हो सकता था। इसी स्थिति को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान का रास्ता चुना।

अब 22 नवंबर पर टिकी उम्मीदवारों की नजरें जयपुर में पंचायत चुनाव के नतीजों के बीच पांच बूथों पर दोबारा मतदान का फैसला कई उम्मीदवारों के लिए अहम हो गया है। जिन सीटों पर जीत का अंतर इन बूथों में पड़े वोटों से कम है, वहां दोबारा मतदान के बाद नतीजों में बदलाव की संभावना बनी हुई है।