जयपुर में कल पंचायत चुनाव का आखिरी चरण; 4.07 लाख वोटर्स डालेंगे वोट

जयपुर जिले की आंधी, बस्सी, जमवारामगढ़ और तूंगा पंचायत समितियों में 14 नवंबर को पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे।

जयपुर जिले की आंधी, बस्सी, जमवारामगढ़ और तूंगा पंचायत समितियों में 14 नवंबर को पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे।

जयपुर में पंचायत चुनाव का सियासी रोमांच अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। गांवों की सरकार चुनने के लिए कल यानी 14 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान होगा। इस बार मुकाबला चार पंचायत समितियों में है, जहां 82 वार्डों के लिए 241 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यानी कहीं सीधा मुकाबला है तो कहीं प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि गांवों की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसके सिर जीत का सेहरा बंधता है।

जयपुर जिले की आंधी, बस्सी, जमवारामगढ़ और तूंगा पंचायत समितियों में 14 नवंबर को पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारों पंचायत समितियों में मतदान के लिए कुल 446 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में 4 लाख 7 हजार 280 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

वहीं, पंचायत चुनाव का यह चरण सिर्फ पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद 16 नवंबर को इन्हीं चार पंचायत समितियों की 140 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए मतदान होगा। ऐसे में अगले तीन दिन गांवों की सियासत के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं।

बस्सी में सबसे ज्यादा घमासान, 25 वार्डों में 79 प्रत्याशी आखिरी चरण में सबसे दिलचस्प मुकाबला बस्सी पंचायत समिति में देखने को मिलेगा। यहां 25 वार्डों में कुल 79 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यानी हर वार्ड में जीत के लिए प्रत्याशियों को मतदाताओं के बीच अपनी ताकत दिखानी होगी।

वहीं, जमवारामगढ़ में 23 वार्डों के लिए 64 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आंधी पंचायत समिति के 19 वार्डों में 50 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि तूंगा में 15 वार्डों के लिए 48 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा।

चारों पंचायत समितियों के कुल 82 वार्डों में 241 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। इसके साथ ही इन पंचायत समितियों के क्षेत्र में आने वाले जिला परिषद के 13 वार्डों के लिए भी 14 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे।

4.07 लाख वोटर्स के हाथ में गांवों की सरकार की चाबी इस चुनाव में सबसे अहम भूमिका मतदाताओं की रहने वाली है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के मुताबिक, चौथे चरण में कुल 4 लाख 7 हजार 280 मतदाता हैं। निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर 446 पोलिंग बूथ तैयार किए हैं। इन बूथों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।

मतदान के बाद अब सभी की नजर चुनाव परिणामों पर रहेगी। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए चारों चरणों में हुए मतदान की मतगणना 20 नवंबर को होगी। जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में वोटों की गिनती कराई जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।

16 नवंबर को 140 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनने की बारी पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के अगले ही दिन गांवों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 15 नवंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे।

इसके बाद 16 नवंबर को चारों पंचायत समितियों की 140 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। खास बात यह है कि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद उसी दिन शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

वहीं, सरपंच चुनाव के बाद 17 नवंबर को उपसरपंच का निर्वाचन कराया जाएगा।

20 नवंबर को खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा जयपुर जिले में पंचायत चुनाव के चारों चरण पूरे होने के बाद अब नतीजों का इंतजार रहेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए सभी चरणों की मतगणना एक साथ 20 नवंबर को भवानी निकेतन परिसर में होगी। इसी दिन साफ हो जाएगा कि किस पंचायत समिति में किस पार्टी और प्रत्याशी ने बाजी मारी है।