जयपुर में कल पंचायत चुनाव का आखिरी चरण; 4.07 लाख वोटर्स डालेंगे वोट
जयपुर जिले की आंधी, बस्सी, जमवारामगढ़ और तूंगा पंचायत समितियों में 14 नवंबर को पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे।
जयपुर में पंचायत चुनाव का सियासी रोमांच अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। गांवों की सरकार चुनने के लिए कल यानी 14 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान होगा। इस बार मुकाबला चार पंचायत समितियों में है, जहां 82 वार्डों के लिए 241 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यानी कहीं सीधा मुकाबला है तो कहीं प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि गांवों की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसके सिर जीत का सेहरा बंधता है।
जयपुर जिले की आंधी, बस्सी, जमवारामगढ़ और तूंगा पंचायत समितियों में 14 नवंबर को पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारों पंचायत समितियों में मतदान के लिए कुल 446 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में 4 लाख 7 हजार 280 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
वहीं, पंचायत चुनाव का यह चरण सिर्फ पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद 16 नवंबर को इन्हीं चार पंचायत समितियों की 140 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए मतदान होगा। ऐसे में अगले तीन दिन गांवों की सियासत के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं।
बस्सी में सबसे ज्यादा घमासान, 25 वार्डों में 79 प्रत्याशी
आखिरी चरण में सबसे दिलचस्प मुकाबला बस्सी पंचायत समिति में देखने को मिलेगा। यहां 25 वार्डों में कुल 79 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यानी हर वार्ड में जीत के लिए प्रत्याशियों को मतदाताओं के बीच अपनी ताकत दिखानी होगी।
वहीं, जमवारामगढ़ में 23 वार्डों के लिए 64 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आंधी पंचायत समिति के 19 वार्डों में 50 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि तूंगा में 15 वार्डों के लिए 48 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा।
चारों पंचायत समितियों के कुल 82 वार्डों में 241 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। इसके साथ ही इन पंचायत समितियों के क्षेत्र में आने वाले जिला परिषद के 13 वार्डों के लिए भी 14 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे।
4.07 लाख वोटर्स के हाथ में गांवों की सरकार की चाबी
इस चुनाव में सबसे अहम भूमिका मतदाताओं की रहने वाली है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के मुताबिक, चौथे चरण में कुल 4 लाख 7 हजार 280 मतदाता हैं। निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर 446 पोलिंग बूथ तैयार किए हैं। इन बूथों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।
मतदान के बाद अब सभी की नजर चुनाव परिणामों पर रहेगी। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए चारों चरणों में हुए मतदान की मतगणना 20 नवंबर को होगी। जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में वोटों की गिनती कराई जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।
16 नवंबर को 140 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनने की बारी
पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के अगले ही दिन गांवों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 15 नवंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे।
इसके बाद 16 नवंबर को चारों पंचायत समितियों की 140 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। खास बात यह है कि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद उसी दिन शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
वहीं, सरपंच चुनाव के बाद 17 नवंबर को उपसरपंच का निर्वाचन कराया जाएगा।
20 नवंबर को खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा
जयपुर जिले में पंचायत चुनाव के चारों चरण पूरे होने के बाद अब नतीजों का इंतजार रहेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए सभी चरणों की मतगणना एक साथ 20 नवंबर को भवानी निकेतन परिसर में होगी। इसी दिन साफ हो जाएगा कि किस पंचायत समिति में किस पार्टी और प्रत्याशी ने बाजी मारी है।
फिलहाल, कल होने वाले मतदान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। चार पंचायत समितियों के 82 वार्ड, जिला परिषद के 13 वार्ड और 4 लाख से ज्यादा मतदाता... आखिरी चरण में गांवों की सियासत का फैसला अब मतपेटियों में बंद होने जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।