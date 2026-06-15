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जयपुर पहुंचे CJP फाउंडर अभिजीत दीपके; शहीद स्मारक पर होगा प्रदर्शन

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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प्रदर्शन को लेकर जयपुर पुलिस और प्रशासन की ओर से सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनुमति के तहत कार्यक्रम में अधिकतम 800 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। 

जयपुर पहुंचे CJP फाउंडर अभिजीत दीपके; शहीद स्मारक पर होगा प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके रविवार देर रात जयपुर पहुंच गए। पार्टी की ओर से सोमवार को राजधानी के गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर बड़े विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं की बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की जाएगी।

पार्टी नेताओं के अनुसार यह प्रदर्शन केवल किसी राजनीतिक संगठन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की चिंताओं को सामने लाने का प्रयास है। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस ने सशर्त दी अनुमति

प्रदर्शन को लेकर जयपुर पुलिस और प्रशासन की ओर से सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनुमति के तहत कार्यक्रम में अधिकतम 800 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है।

इसके अलावा आयोजकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय शर्तों का उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

तिरंगा, किताब और फूल लेकर आने की अपील

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लोग अपने साथ तिरंगा, किताब और फूल लेकर पहुंचें।

रांका के अनुसार यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति या संगठन की लड़ाई नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की आवाज है, जो शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों के आरोपों ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठेगी मांग

प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। पार्टी का कहना है कि NEET पेपर लीक और अन्य परीक्षा विवादों के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

आयोजकों का दावा है कि कार्यक्रम पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रदेशभर से जुट सकते हैं युवा

पार्टी नेताओं के अनुसार जयपुर में होने वाले इस प्रदर्शन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जा रहा है।

राजधानी में होने वाला यह प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल के दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया और युवा वर्ग के बीच तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में सोमवार को शहीद स्मारक पर होने वाला प्रदर्शन राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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