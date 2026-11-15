जयपुर में ओवरस्पीड बस ने बोलेरो एंबुलेंस समेत 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, 1 की मौत; 16 घायल

हादसे में दूदू के लातेड़िया निवासी विश्राम जाट (35) पुत्र भूराराम जाट की मौत हो गई। वह बोलेरो में सवार था। उसके साथ बोलेरो में दो अन्य लोग भी मौजूद थे

हादसे में शामिल एंबुलेंस में महाराष्ट्र का एक कैंसर पीड़ित मरीज भी सवार था। एएसआई मदनलाल ने बताया कि मरीज खाटूश्यामजी के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र से आया था।

जयपुर ग्रामीण में जोबनेर-रेनवाल हाईवे पर रविवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। भोजपुरा बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बोलेरो, एंबुलेंस और कार को टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि करीब 16 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो और कार क्षतिग्रस्त होकर पलट गईं। इनमें फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को जोबनेर और रेनवाल के अस्पतालों में पहुंचाया गया। इनमें से 6 घायलों को जयपुर के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक गंभीर घायल को SMS अस्पताल रेफर किया गया है।

हादसा रविवार शाम करीब 6:45 बजे भोजपुरा बस स्टैंड से लगभग 300 मीटर दूर हुआ। सूचना मिलने पर जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकलवाया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।

बोलेरो से भिड़ंत के बाद बस ने एंबुलेंस और कार को मारी टक्कर एसआई लक्ष्मण ने बताया कि प्राइवेट कंपनी की बस जयपुर से सवारियां लेकर दांतारामगढ़ जा रही थी। इसी दौरान भोजपुरा बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार बस की सामने से आ रही बोलेरो से भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद बस चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। अनियंत्रित बस ने आगे चल रही एंबुलेंस और एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। तीनों वाहनों को टक्कर मारने के बाद बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ही बंद हो गई।

हादसे में दूदू के लातेड़िया निवासी विश्राम जाट (35) पुत्र भूराराम जाट की मौत हो गई। वह बोलेरो में सवार था। उसके साथ बोलेरो में दो अन्य लोग भी मौजूद थे, जो हादसे में घायल हो गए। एएसआई मदनलाल ने बताया कि विश्राम के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है।

बोलेरो में फंसे लोगों को निकालने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत SHO जोबनेर मोतीलाल शर्मा ने बताया कि हादसे में बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद बोलेरो में सवार दो-तीन लोग गाड़ी में फंस गए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं बस में सवार यात्रियों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकलवाया गया।

हादसे के बाद रेनवाल और जोबनेर अस्पतालों से एंबुलेंस बुलाई गईं। इनके जरिए करीब 16 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से 6 को कालवाड़ रोड स्थित चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक गंभीर घायल को SMS अस्पताल रेफर किया गया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात दोबारा शुरू हो सका।

महाराष्ट्र से कैंसर पीड़ित को खाटूश्यामजी के दर्शन कराने आया था परिवार हादसे में शामिल एंबुलेंस में महाराष्ट्र का एक कैंसर पीड़ित मरीज भी सवार था। एएसआई मदनलाल ने बताया कि मरीज खाटूश्यामजी के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र से आया था। दर्शन करने के बाद वह एंबुलेंस से वापस महाराष्ट्र लौट रहा था। इसी दौरान बस ने एंबुलेंस को टक्कर मार दी। हालांकि एंबुलेंस में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं।