जयपुर में ओरण बचाओ पदयात्रा रोकी गई; संरक्षण की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी

राजस्थान में पारंपरिक चारागाह और वन क्षेत्र ‘ओरण’ के संरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार को राजधानी जयपुर में व्यापक जनसमर्थन के साथ ओरण बचाओ पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन से शुरू हुई

राजस्थान में पारंपरिक चारागाह और वन क्षेत्र ‘ओरण’ के संरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार को राजधानी जयपुर में व्यापक जनसमर्थन के साथ ओरण बचाओ पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन से शुरू हुई, लेकिन प्रशासन ने इसे चौमू सर्किल पर रोक दिया। इसके बावजूद पदयात्रा में शामिल लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

जय जय जैसाण के नारों से गूंजा माहौल पदयात्रा में प्रदेशभर से आए सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। इस दौरान जय जय जैसाण के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और प्रदर्शनकारियों ने ओरण भूमि के संरक्षण को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

रविंद्र सिंह भाटी की चेतावनी जैसलमेर से जयपुर तक पदयात्रा कर पहुंचे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि ओरण भूमि संरक्षण का विषय उन्होंने विधानसभा में भी उठाया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। भाटी ने बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास पर वार्ता के लिए गया है और सरकार के रुख का इंतजार किया जा रहा है।

अवैध कब्जों पर रोक प्रदर्शनकारियों ने ओरण भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने, पारंपरिक चारागाहों को संरक्षित करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की मांग उठाई। जैसलमेर से नंगे पैर पदयात्रा करते हुए पहुंचे भोम सिंह सहित अन्य लोगों ने कहा कि ओरण केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन, पशुधन और जैव विविधता का आधार है। उन्होंने कहा कि ओरण के खत्म होने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा।

क्या है ओरण? दरअसल, ‘ओरण राजस्थान की पारंपरिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। यह ऐसी पवित्र और संरक्षित वनभूमि होती है, जिसे स्थानीय समुदाय किसी देवता, लोकनायक या धार्मिक आस्था से जोड़कर सुरक्षित रखता है। इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई, शिकार या किसी भी प्रकार का दोहन सामाजिक रूप से प्रतिबंधित होता है। ओरण भूमि पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विशेषज्ञों की चिंता विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से हो रहे अतिक्रमण और विकास कार्यों के कारण ओरण क्षेत्रों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यदि समय रहते इनका संरक्षण नहीं किया गया, तो भविष्य में जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।

बड़े आंदोलन की चेतावनी पदयात्रा के अंत में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, जहां उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखीं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो प्रदेशभर में बड़ा जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।